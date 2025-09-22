سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان بر اساس اعلام استانداری از ابتدای مهر ماه امسال تغییر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام استانداری خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده  بیان کرد: پیرو بخشنامه هیات وزیران و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین در آغاز سال تحصیلی ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی،موسسات دولتی و غیردولتی ، بانک‌ها، شهرداری‌هاو بیمه ها در سطح استان از روز سه شنبه یکم تا ۳۰ مهر ماه از ساعت هفت تا ۱۴ خواهد بود.

وی گفت: ساعت آغاز فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهر اهواز به استناد مصوبه شورای ترافیک استان در هفته اول مهرماه به منظور مدیریت ترافیک به صورت شناور از ساعت هفت تا هشت تعیین شده و در سایر شهرستانهای استان تصمیم گیری در این خصوص بر اساس مصوبات شورای ترافیک و بر عهده فرماندار است.

حاجی زاده عنوان کرد: ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) ساعت هشت است و ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مقطع ابتدایی هشت خواهد بود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان عنوان کرد: مدارس به نحوی برنامه ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام کنند.

وی افزود: مراکز امدادی، بهداشتی ، بخشهای ارائه دهنده خدمات عمومی و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری و آتش‌نشانی‌ها از موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند.

حاجی زاده زمان و فرآیند فعالیت بانک‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها دانست.

 پیش از این از خردادماه تا پایان شهریوماه ساعت کاری ادارات خوزستان از ۶ تا ۱۲ بوده است.

منبع: استانداری خوزستان 

برچسب ها: تغییر ساعت ادارات ، ادارات
خبرهای مرتبط
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
تاثیر تغییر ساعت ادارات در کاهش خاموشی‌ها محاسبه نشده است
تغییر ساعت فعالیت ادارات هرمزگان به مناسبت شب‌های قدر
تغییر ساعت ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان اردبیل
ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان تغییر کرد
تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات اصفهان تا دوماه آینده
تغییر ساعت کاری اداره ها در استان اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزارتن انار در باغملک
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
تغییر ساعت کاری ادارات خوزستان از ابتدای مهرماه
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
آغاز رزمایش "مهر خدمت" با حضور ۲ هزار جهادگر بسیجی در مناطق محروم خوزستان
افتتاح ۴ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در خوزستان
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان
ورزشگاه غدیر در مسیر بازسازی کامل
آخرین اخبار
تغییر ساعت کاری ادارات خوزستان از ابتدای مهرماه
آغاز رزمایش "مهر خدمت" با حضور ۲ هزار جهادگر بسیجی در مناطق محروم خوزستان
ورزشگاه غدیر در مسیر بازسازی کامل
افتتاح ۴ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در خوزستان
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزارتن انار در باغملک
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
توزیع ۹۰۰ بسته لوازم التحریر در هندیجان