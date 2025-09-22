باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام استانداری خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده بیان کرد: پیرو بخشنامه هیات وزیران و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین در آغاز سال تحصیلی ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی،موسسات دولتی و غیردولتی ، بانک‌ها، شهرداری‌هاو بیمه ها در سطح استان از روز سه شنبه یکم تا ۳۰ مهر ماه از ساعت هفت تا ۱۴ خواهد بود.

وی گفت: ساعت آغاز فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهر اهواز به استناد مصوبه شورای ترافیک استان در هفته اول مهرماه به منظور مدیریت ترافیک به صورت شناور از ساعت هفت تا هشت تعیین شده و در سایر شهرستانهای استان تصمیم گیری در این خصوص بر اساس مصوبات شورای ترافیک و بر عهده فرماندار است.

حاجی زاده عنوان کرد: ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) ساعت هشت است و ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مقطع ابتدایی هشت خواهد بود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان عنوان کرد: مدارس به نحوی برنامه ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام کنند.

وی افزود: مراکز امدادی، بهداشتی ، بخشهای ارائه دهنده خدمات عمومی و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری و آتش‌نشانی‌ها از موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند.

حاجی زاده زمان و فرآیند فعالیت بانک‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها دانست.

پیش از این از خردادماه تا پایان شهریوماه ساعت کاری ادارات خوزستان از ۶ تا ۱۲ بوده است.

منبع: استانداری خوزستان