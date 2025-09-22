باشگاه خبرنگاران جوان - وانت نیسان، از جمله خودروی باربری هستند که بسیاری از افراد به دلیل سادگی، استحکام و قابلیت اطمینانشان، به عنوان ابزار کار بسیاری از مشاغل و افراد استفاده می‌شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با توجه به اینکه این خودرو فاکتور شده؛ اما هنوز از پلاک شدن آن خبری نیست.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام عرض وادب وانت نیسان اعتباری از شرکت زامیاد خریداری کردم، طبق قرارداد از زمان پذیرش یک ماه بعد باید تحویل داده شود از تاریخ ۱۵ شهریور فاکتور شده؛ اما از پلاک شدن خبری نیست. کسی هم جوابگو نیست. در صورت امکان پیگیری نمایید با تشکر

