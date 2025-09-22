باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته استقلال برابر پیکان با تساوی ۲ بر ۲ متوقف شد و عارف آقاسی در این بازی اشتباه مرگباری داشت که مقدمه این تساوی برابر تیم ۱۰ نفره پیکان را فراهم کرد.

او پس از بازی اعلام کرد که وقتش رسیده تا کنار بکشد و فرصت را به دیگر بازیکنان بدهد، اما امروز مشخص شد صحبت‌های او بیشتر برای فرار از فشار بوده و امروز پس از جلسه با مدیران تیم صحبت‌های خود را تغییر داد.

عارف آقاسی امروز پس از جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقلال گفت: باشگاه‌مان است کجا برویم؟ تمرین دارم و باید بروم. مشکلی نبود و ان‌شاءالله که بتوانم جبران کنم.

باید دید با توجه به صحبت‌های دیروز مربی استقلال که گفته بود اعتماد ما به آقاسی سلب شده، در نهایت چه سرنوشتی متوجه این مدافع خواهد شد.