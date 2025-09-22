سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از بررسی راهکار‌های هم‌افزایی و توسعه پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان با حضور سرپرست هیات حساب‌رسی دیوان محاسبات کردستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پویا طالب‌نیا در این دیدار با اشاره به اهمیت شفافیت و مدیریت موثر پروژه‌ها بیان کرد: راهکار‌های تقویت، شفافیت، بهبود مدیریت پروژه‌های فرهنگی و توسعه گردشگری استان بررسی شد تا با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، پروژه‌ها با کیفیت و سرعت بیشتری اجرا شوند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: ارتقای هماهنگی میان نهاد‌ها زمینه را برای اجرای موفق پروژه‌های فرهنگی و گردشگری فراهم می‌کند و می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی برای استان داشته باشد.

او عنوان کرد: امیدواریم با تعامل سازنده و پیگیری مشترک، ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کردستان به بهترین شکل معرفی شود.

سرپرست هیات حساب‌رسی دیوان محاسبات استان نیز در این نشست با تاکید بر نقش نظارت مالی و کنترل دقیق پروژه‌ها، بر لزوم اهمیت شفافیت مالی در اجرای طرح‌ها عنوان کرد.

