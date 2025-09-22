باشگاه خبرنگاران جوان - پویا طالبنیا در این دیدار با اشاره به اهمیت شفافیت و مدیریت موثر پروژهها بیان کرد: راهکارهای تقویت، شفافیت، بهبود مدیریت پروژههای فرهنگی و توسعه گردشگری استان بررسی شد تا با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی، پروژهها با کیفیت و سرعت بیشتری اجرا شوند.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی کردستان افزود: ارتقای هماهنگی میان نهادها زمینه را برای اجرای موفق پروژههای فرهنگی و گردشگری فراهم میکند و میتواند اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی برای استان داشته باشد.
او عنوان کرد: امیدواریم با تعامل سازنده و پیگیری مشترک، ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی کردستان به بهترین شکل معرفی شود.
سرپرست هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان نیز در این نشست با تاکید بر نقش نظارت مالی و کنترل دقیق پروژهها، بر لزوم اهمیت شفافیت مالی در اجرای طرحها عنوان کرد.
منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی و گردشگری استان