باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور، چند طرح آبرسانی در شهرستانهای فسا و جهرم با اعتباری بالغ بر ۲۷۵۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید که بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۰۰ خانوار در دو شهرستان از مزایای این پروژهها منتفع خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان فارس گفت: در شهرستان فسا چهار طرح آبرسانی شامل آبرسانی به مجموعه روستایی بید زرد، آبرسانی به شهر فسا، آبرسانی به شهر فسا از منطقه شیدانک و آبرسانی به شهر فسا از منطقه مهدی آباد برای تامین آب شرب ۹۹۰۰ خانوار از شهر فسا و ۱۷ روستای بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۱۲۱۰ میلیارد ریال گشایش مییابد.
او افزود: در شهرستان جهرم هم ۳ طرح آبرسانی شامل پروژههای آبرسانی به شهر دوزه، مجموعه موردک و مجموعه شهدای سیمکان برای تامین آب شرب ۲۳۰۰ خانوار از یک شهر و ۲۵ روستا به بهره برداری میرسد که اجرای این پروژهها نیز اعتباری بالغ بر ۱۵۴۵ میلیارد ریال در بر داشته است.
شبانی تأکید کرد: اجرای این پروژهها در راستای ارتقای خدماترسانی پایدار به مردم شریف استان فارس و نیز ادای دین به حماسهآفرینان دوران دفاع مقدس صورت میگیرد.
او افزود: به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی علاوه بر گشایش این طرحهای زیربنایی، برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و خانوادگی نیز برای همکاران و خانوادههای آنان برنامهریزی شده است که از جمله میتوان به برگزاری مسابقات دارات شرکتهای تابعه وزارت نیرو به میزبانی شرکت آبفا فارس، برنامه خونگیری از همکاران با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون استان در ساختمانهای ستادی شرکت، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دیدار با جانبازان اعصاب و روان در آسایشگاه جنت، بازدید همکاران از موزه جنگ، کوهنوردی همگانی همکاران اشاره کرد.
منبع: شرکت آبفای فارس