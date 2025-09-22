باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان در حالی ۱۰ نفره توانست یک امتیاز از تیم استقلال بگیرد که احمد گوهری نقش انکارناپذیری در شکست نخوردن خودروسازان برابر آبی‌پوشان پایتخت داشت.

مقایسه‌ای میان گوهری، دروازه‌بان پیکان و آدان، گلر خارجی استقلال، تصویر روشنی از شکاف فکری و مالی در باشگاهداری ما ارائه می‌دهد. گوهری، با هزینه‌ای معقول و قراردادی که شاید یک‌دهم رقم پرداخت‌شده به آدان هم نباشد، در دیدار برابر استقلال عملاً به‌تنهایی مقابل خط حمله پرستاره آبی‌ها ایستاد و با واکنش‌های سریالی‌اش مانع شکست پیکان شد.

در سوی مقابل، آدان که با رزومه‌ای پر زرق و برق و افتخار حضور در رئال مادرید به تهران آمد و باشگاه برای جذبش تراز مالی را به لرزه انداخت، در دوبی و مقابل تیم الوصل که در آسیا تیمی متوسط محسوب می‌شود، در صحنه‌هایی ساده و حتی شوت‌هایی از فاصله و زاویه ناممکن، گل خورد؛ تا جایی که ضربات خارج از محوطه، به‌جای ایجاد دلهره برای حریف، به نقطه ضعف استقلال تبدیل شد.

این قیاس، فقط یک تضاد فنی نیست؛ سندی است بر همان بی‌اعتنایی ریشه‌دار به استعداد‌های داخلی و سرمایه انسانی که با حداقل هزینه می‌توانند حداکثر بازده را بدهند، اما قربانی هیجان خرید خارجی‌های «رزومه‌دار» و سیاست‌های کوتاه‌نگر مدیریت می‌شوند.