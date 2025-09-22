به گفته کرملین راه حل دو دولتی تنها مسیر ممکن برای پایان این مناقشه پیچیده و دیرینه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز دوشنبه گفت که روسیه از راهحل دو دولتی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین حمایت میکند و معتقد است این راهحل «تنها مسیر ممکن برای یافتن راهحلی برای این مناقشه پیچیده و دیرینه است.»
پسکوف در گفتوگو با خبرنگاران گفت که روسیه «به قطعنامههای بنیادین شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند است.»
کانادا، انگلیس، استرالیا و پرتغال روز یکشنبه دولت فلسطین را به رسمیت شناختند و انتظار میرود چندین کشور دیگر نیز از این اقدام پیروی کنند.
پیش از این نیز، چین از «هدف عادلانه مردم فلسطین برای بازیابی حقوق قانونی ملی خود» حمایت کرد و گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، خواستار «ایجاد اجماع بینالمللی گستردهتر» در مورد راهحل دو دولتی شد.
در حالی که رهبران بینالمللی امروز برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد هم میآیند، عربستان و فرانسه اجلاسی را در مورد راهحل دو دولتی رهبری خواهند کرد.
منبع: تاس