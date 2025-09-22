رئیس جمهور روسیه اعلام کرد آماده تمدید یک ساله پیمان کنترل تسلیحات اتمی با آمریکا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه امروز دوشنبه گفت در صورت اقدام مشابه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آماده است آخرین پیمان کنترل تسلیحات بین واشنگتن و مسکو را که تعداد تسلیحات اتمی دو طرف را محدود میکند، به مدت یک سال تمدید کند.
پیمان استارت جدید که تعداد کلاهکهای هستهای راهبردی قابل استقرار توسط آمریکا و روسیه و همچنین استقرار موشکهای زمینپایه و زیردریایی و بمبافکنهای حامل آن را محدود میکند، در ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) منقضی میشود.
در حالی که تنها کمی بیش از چهار ماه تا انقضای آن باقی مانده، اختلافات بر سر جنگ اوکراین باعث شده روسیه و آمریکا مذاکراتی برای تمدید یا بازنگری این پیمان آغاز نکنند، اگرچه ترامپ از تمایل خود برای انجام یک معامله جدید کنترل تسلیحات اتمی - البته با مشارکت چین - سخن گفته است.
پوتین در جلسه شورای امنیت روسیه گفت به منظور منافع جهانی عدم گسترش سلاحهای هستهای و کمک به ترغیب گفتوگو با واشنگتن درباره جایگزینی این پیمان، در صورت آمادگی ترامپ برای اقدام مشابه، آماده تمدید یکساله استارت جدید است.
رئیسجمهور روسیه گفت: «روسیه آماده است تا به محدودیتها تحت پیمان استارت جدید تا یک سال پس از ۵ فوریه ۲۰۲۶ ادامه دهد. پس از آن، بر اساس تحلیل شرایط، در مورد حفظ یا عدم حفظ این محدودیتهای داوطلبانه خودتحمیل شده تصمیم خواهیم گرفت.»
وی افزود: «ما معتقدیم این اقدام تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که ایالات متحده به روشی مشابه عمل کند و گامی برندارد که توازن موجود قابلیتهای بازدارندگی را تضعیف یا نقض کند.»
پیشتر، اندرو گبارا، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا در امور بازدارندگی استراتژیک و ادغام هستهای گفته بود: دونالد ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی است که جایگزین پیمان استارت نو روسیه و ایالات متحده شود.
رئیسجمهور روسیه اطمینان داد که مسکو آماده پاسخ به هرگونه تهدید موجود یا در حال ظهور است.
پوتین در جلسه شورای امنیت گفت: «این پاسخ تنها کلامی نخواهد بود، بلکه از طریق استفاده از اقدامات نظامی-فنی خواهد بود.» وی افزود که روسیه میتواند بر «کارایی نیروهای بازدارنده خود تکیه کند.»
علاوه بر این، رهبر روسیه تأکید کرد که مسکو ترجیح میدهد هر مسئلهای را از طریق دیپلماسی به جای درگیری نظامی حل کند. وی خاطرنشان کرد: «روسیه همواره معتقد بوده که روشهای سیاسی و دیپلماتیک برای حفظ صلح بینالمللی، با تکیه بر اصول برابری، تفکیکناپذیری امنیت و در نظرگیری متقابل منافع، ارجح و در اولویت هستند.»
منبع: رویترز