باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی در بیست و نهمین وبینار سراسری آموزشی - تخصصی روابط عمومی گفت: اکنون با تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت، مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها تقسیم شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: کارگروه ملی الگوی کشت به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری معاونت زراعت تشکیل شده و وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه، همه معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، شرکت‌های دولتی مربوطه و نماینده‌ای از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در آن حضور دارند.

وی با بیان این که ستاد‌های استانی الگوی کشت نیز تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع گامی مهم برای پاسخگوکردن استان‌ها در اجرای سیاست‌های ملی است.

آنجفی اضافه کرد: در این چارچوب، سیاست‌های الگوی کشت برای استانداران تشریح خواهد شد.

وی با تاکید بر این که در سال‌های گذشته باتوجه‌به کم‌آبی و موضوع تغییر اقلیم، اصلاح راه در حوزه تولید ضروری است، گفت: اکنون در حال گذار هستیم و باید راه حد وسطی را برای اجرای الگوی کشت با توجه اقلیم‌های مختلف در پیش بگیریم تا به‌تدریج جبران مافات شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای الگوی کشت با تکانه‌هایی همراه خواهد بود که با مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین روابط‌عمومی‌ها برای تبیین عمق این سیاست، می‌توانیم موفق شویم.

وی با یادآوری اینکه دولت چهاردهم نیز معتقد است برای اصلاح روند کنونی تولید باید به‌طور جدی و کلان فکر شود، تصریح کرد: در سیاست‌های جدید، نظام توزیع نهاده‌ها و ارایه تسهیلات، بر اساس الگوی کشت انجام می‌شود.

توسعه کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های کشت سنتی گفت: کشاورزی در کشور نیازمند احیا است و یکی از اولویت‌های ما توسعه کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی است.

وی افزود: عمده تجهیزات این بخش در داخل کشور تولید می‌شوند و ما منابع مالی مناسبی جذب کرده‌ایم تا این ادوات هرچه سریع‌تر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه تغذیه گیاهی نیز تحول جدی در راه است و ما به دنبال آن هستیم که هم حجم نهاده‌ها، هم کیفیت و هم تنوع آنها ارتقا یابد.

آنجفی اذعان داشت: پروژه‌های متعددی برای تأمین نهاده‌ها تعریف شده که بخشی از آن شامل ایجاد ظرفیت برای تولید داخلی است و بخشی دیگر نیز به واردات و تأمین ارز اختصاص دارد. همچنین مراودات خوبی با مراکز تحقیقاتی کشور و مؤسسات بین‌المللی برقرار کرده‌ایم.

وی با اشاره به نتایج اجرای پایلوت کشاورزی حفاظتی در برخی استان‌ها بیان کرد: باوجود بارندگی ناچیز ۱۳۰ میلی‌متر، در مزارعی که کشاورزی حفاظتی و تغذیه گیاهی مناسب اجرا شد، میانگین تولید دو تن در هکتار حاصل شد که عددی قابل‌قبول و امیدبخش است. این نتایج نشان می‌دهد اگر روش‌های نوین به طور گسترده اجرا شود، نگرانی از تغییر اقلیم و خشکسالی کاهش خواهد یافت.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ترکیب برنامه‌های الگوی کشت، توسعه کشاورزی حفاظتی، تأمین نهاده‌های باکیفیت، تجهیز مزارع به ماشین‌آلات و اجرای طرح‌های نوین خاک، آینده‌ای مطمئن برای کشاورزی کشور رقم خواهد زد.

وی گفت: با این اقدامات نه‌تنها از تخریب خاک جلوگیری می‌کنیم، بلکه امنیت غذایی کشور نیز در برابر خشکسالی و تغییرات اقلیمی تضمین خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به پروژه‌های تکمیلی در حوزه خاک اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی مانند آیش سبز و کشت گیاهان لگوم دار می‌تواند هم کیفیت خاک و هم پایداری آن را افزایش دهد و فرسایش خاکی را به حداقل برساند. این اقدامات در کنار کشاورزی حفاظتی، نقش مهمی در پایداری تولید دارند.

وی در مورد بهره‌وری از آب کشاورزی تصریح کرد: امروزه هیچ‌چیز مقدم بر بهره‌وری در منابع آبی نیست و همه دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند با بهره‌وری بیشتر، از هدررفت آب جلوگیری کنند.

آنجفی ادامه داد: در این راستا، از فناوری‌های روز و روش‌هایی برای آبیاری در مزارع مانند آبیاری تیپ استفاده می‌شود که برای بهره‌برداری از آب، کارآمدترین هستند.

آمار دقیقی از آب‌های تجدیدپذیر موجود نیست

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که متولی آب کشور، وزارت نیرو است، تصریح کرد: متاسفانه آمار و اعداد دقیقی از آب‌های تجدیدپذیر و قابل‌برنامه‌ریزی در دسترس نیست.

آنجفی از وزارت نیرو خواست آب حجمی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و ما هم تلاش می‌کنیم با ظرفیت‌های موجود و با مقدار آب استاندارد تولیدات را انجام دهیم.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی