سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز از آغاز احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی با هدف تأمین برق پایدار خطوط تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حامد راحت گفت: بزودی نیروگاه ۱۵۰ مگاواتی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز با امتیاز برق پایدار و سوخت نیروگاهی احداث می‌شود.

سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز ، از دستیابی به دو دستاورد کلیدی در پروژه احداث نیروگاه ۱۵۰ مگاواتی این مجتمع خبر داد که گامی مهم در راستای تأمین انرژی پایدار و توسعه صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.

او اظهار داشت: با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی و ناترازی‌های حوزه برق، این مجتمع اقدام به ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی کرده است تا برق مورد نیاز خطوط تولید به ویژه کارخانه فولادسازی به‌صورت پایدار تأمین شود.

راحت افزود: در مسیر اجرای این پروژه، دو موفقیت ارزشمند توسط همکاران ما حاصل شد: نخست، اخذ تأییدیه احداث نیروگاه تحت ماده ۴ تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به‌عنوان منبعی برای تأمین برق پایدار؛ و دوم، تثبیت محاسبه نرخ سوخت مصرفی نیروگاه با تعرفه نیروگاهی که مزیت اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.

سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز تأکید کرد: این دستاورد‌ها نه‌تنها تضمینی برای تأمین انرژی مطمئن خطوط تولید علی الخصوص کارخانه فولادسازی است، بلکه بستری محکم برای توسعه پایدار و رشد مستمر این مجموعه فراهم می‌کند.

راحت گفت: این موفقیت، نویدبخش تقویت جایگاه مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز در صنعت فولاد کشور و افزایش توان رقابتی آن در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است. انتظار می‌رود این پروژه با بهره‌برداری کامل، الگویی موفق برای دیگر واحد‌های صنعتی در مواجهه با چالش‌های انرژی باشد.

گفتنی است مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز برای تامین انرژی پایدار سایر بخش‌های های کارخانه و طرح‌های توسعه‌ای، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات را نیز در دست اجرا دارد.

برچسب ها: فولاد نی ریز ، غدیر ، تامین برق پایدار ، صنعت فولاد
