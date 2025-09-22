اکثریت غرب به جز آمریکا حامی تشکیل کشور فلسطین هستند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام حمایت کشور‌های اروپایی از تشکیل کشور فلسطینی، در آستانه برگزاری نشستی تازه برای حل مسئله دو کشوری، تعداد کشور‌های حامی تشکیل کشور فلسطین از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل از ۱۵۰ کشور گذشته است.

حالا باید دید وزن اعتراف اروپایی‌ها به ایجاد کشور فلسطین چقدر است. در شرایطی که اعضای دائمی شورای امنیت، حامی تشکیل کشور فلسطین هستند، تنها آمریکا می‌ماند که مانند ۴ کشور دیگر حق وتو دارد. حقی که مانع از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل می‌شود و چندی پیش هم مانع توقف کشتار در غزه شد.