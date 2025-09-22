معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تعداد واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا سهرابی درباره روند اجرای مسکن محرومان که در همکاری بنیاد و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است، توضیح داد: در قالب تفاهم نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان با سازمان ملی زمین و مسکن، تعداد واحد‌های شروع شده موضوع این تفاهم نامه به ۱۱ هزار واحد رسیده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه در خصوص تامین زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمین برای احداث حدود ۴۶ هزار واحد مسکونی موضوع این تفاهم نامه توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده است.

سهرابی ادامه داد: تاکنون ۳۸۰ هزار واحد مسکن محرومان در یک سال گذشته تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: بنیاد مسکن انقلاب ، سازمان ملی زمین و مسکن ، مسکن محرومان
