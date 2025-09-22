ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از فردا تنها ادارات و دستگاههای دولتی در کلان شهرها میتوانند ۲ ساعت وروی صبح را به صورت شناور فعالیت خود را آغاز کنند گفت: طی بخشنامهای که امروز به دستگاههای اجرایی کشور امروز ابلاغ شده ساعت کاری دستگاههای مختلف را ابلاغ کرد که بر این اساس فعالیت واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز میشود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت ۷ خواهد بود. ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷ تا ۹ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷ شروع میشود.
او بیان کرد: در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانکها از ساعت ۷:۳۰ آغاز میشود و کارمندان باید از ساعت ۷ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمترسانی باشند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه امروز هیأت وزیران در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل ترافیک در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها در دو هفته نخست مهرماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین میشود.
رحمانیان گفت: روسای دستگاههای اجرایی به گونهای برنامهریزی کنند که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نکند.