سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: مرحله دوم طرح مبارزه با سارقین منزل و مالخران منجر به کشف ۴۷۱ فقره اموال سرقتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا افراز اظهار کرد: مرحله دوم طرح مبارزه با سارقین منزل و مالخران با اولویت سارقین غیربومی (در حرکت) با هدف ارتقای امنیت محلات، ایجاد احساس آرامش در میان شهروندان و برخورد قاطع با سارقان منزل به مدت سه روز در اواسط شهریورماه امسال در استان‌های مختلف اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات شبانه روزی و بهره گیری از ظرفیت‌های میدانی و اطلاعاتی، موفق شدند ۲۳۸ سارق و ۲۳ مالخر را شناسایی و دستگیر کنند، همچنین در این عملیات تعداد ۴۷۱ فقره اموال مسروقه شامل لوازم خانگی، طلا، وسایل الکترونیکی و سایر اقلام با ارزش شهروندان کشف شده است.

سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: بخشی از سارقان دستگیر شده از افراد حرفه‌ای و سابقه دار بوده‌اند که با شیوه‌های پیچیده و برنامه ریزی شده دست به سرقت می‌زده‌اند و در مناطق کم نور و کم تردد مرتکب جرم می‌شده‌اند.

افراز ادامه داد: پلیس آگاهی در این طرح از تمامی توان انتظامی، همکاری یگان‌های کمکی و همچنین ظرفیت مردم و گزارش‌های مردمی بهره برد و همین موضوع نقش بسزایی در موفقیت این طرح داشت.

وی با تاکید بر تداوم برخورد با سارقان خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با تمام توان به مقابله با جرایم به ویژه سرقت از منازل ادامه داده و در این مسیر از همکاری و همراهی شهروندان بهره‌مند خواهد شد.

