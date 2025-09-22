باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا بیش از ۲۵۰۰ سرباز و جنگندههای ساخت روسیه را برای انجام رزمایشهای نظامی به جزیره لا اورچیلا اعزام کرد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که ترامپ حملات بیشتر آمریکا به شناورهای ونزوئلایی را عملی کرد.
ونزوئلا بیش از ۲۵۰۰ سرباز را به جزیره کارائیبی لا اورچیلا اعزام کرد تا در رزمایشهایی شرکت کنند که شامل جنگندههای ساخت روسیه مجهز به موشکهای ضد کشتی است. این اقدام پس از آن رخ داد که رئیسجمهور دونالد ترامپ آمریکا از حمله به سه شناور ونزوئلایی خبر داد.
ولادیمیر پادریینو، وزیر دفاع ونزوئلا گفت که رزمایش «کارینه سوبرانو ۲۰۰» شامل ۱۲ کشتی، ۲۲ هواپیما و حدود ۲۰ شناور است که عملیاتهای آبی-خاکی و هوایی انجام میدهند.
تلویزیون دولتی تصاویری از این رزمایشها را پخش کرد که چهارشنبه گذشته در پاسخ به استقرار ناوگان جنگی آمریکا در این منطقه آغاز شد.
زرادخانه روسیه و قابلیتهای نظامی
نیروی هوایی ونزوئلا همچنین فیلمی از جنگندههای سوخو-۳۰ مجهز به موشکهای ضد کشتی کی اچ-۳۱ کریپتون روسیه منتشر کرد.
این هواپیماها متعلق به گروه هوایی جنگنده سیزدهم هستند و بخشی از ۲۱ جنگنده سو-۳۰امکی۲ ونزوئلا را تشکیل میدهند، اگرچه تعداد عملیاتی آنها به دلیل محدودیتهای اقتصادی نامشخص است.
موشک ضد کشتی روسی کی اچ-۳۱ کریپتون
ونزوئلا این موشکهای ضد کشتی را بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ از روسیه خریداری کرده است.
یک اندیشکده بینالمللی تأیید کرد که ونزوئلا هر دو نسخه ضد کشتی و ضد رادار سیستم خ-۳۱ را عملیاتی میکند.
این رزمایشها پس از اعلام ترامپ مبنی بر حمله نیروهای آمریکا به سه شناور در کارائیب که ادعا شده حامل مواد مخدر ونزوئلایی بودند، انجام شد.
واشنگتن ادعا میکند که استقرار دریایی آن شامل سه ناوشکن، ناو کروزری ایری، کشتی حمله آبی-خاکی یواساس آیوو جیما و یک زیردریایی هستهای در مأموریتهای مبارزه با مواد مخدر است.
ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال تروث خواستار شد که ونزوئلا تمام زندانیان و افراد موجود در مؤسسات سلامت روان، از جمله «بدترین دیوانهخانههای جهان» که در حال حاضر در ایالات متحده هستند، را بپذیرد.
آمریکا پیش از این جایزه ۵۰ میلیون دلاری (۴۲.۴ میلیون یورو) برای دستگیری رئیسجمهور نیکلاس مادورو به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر تعیین کرده بود.
مادورو معتقد است که استقرار نیروهای آمریکا به دنبال تغییر رژیم است و میلیونها عضو شبهنظامی را در سراسر کشور بسیج کرده است. او ماه گذشته در میانه جنگ لفظی بین دو دولت هشدار داد که «هیچ امپراتوری به خاک مقدس ونزوئلا دست نخواهد برد.»
ریچارد گرنل، فرستاده ویژه آمریکا سهشنبه گفت که ایالات متحده هنوز معتقد است یک راهحل دیپلماتیک برای اجتناب از درگیری نظامی ممکن است. این تقابل، آخرین رویارویی بین واشنگتن و کاراکاس بر سر نفوذ منطقهای و سیاست داخلی ونزوئلا است.
مقامات ونزوئلایی این رزمایشهای نظامی را اقدامات دفاعی در برابر تهاجم آمریکا در آبهای کارائیب، که در حوزه نفوذ ونزوئلا قرار دارد، توصیف کردهاند.
منبع: اسوشیتدپرس