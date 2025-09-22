شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت آلو از باغ‌های روستای توآباد شهرستان آوج را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین واقع شده است. این روستا به دلیل آب و هوای مطلوب و طبیعت زیبایی که دارد؛ یکی از محصولات کشاورزی مهم و مرغوبی در این روستا پرورش می‌یابد. از محصولات کشاورزی این روستا می‌توان به گردوی میوه‌هایی نظیر بادام، فندق، آلو، زردآلو، سیب آن اشاره کرد. هم اکنون درختان باغ این روستا از این محصول خوش آب و رنگ پربارشده؛ کشاورزان در حال برداشت این میوه هستند. گفتنی است این محصول برای مصرف خانگی نیز کاربرد دارد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت آلو را به نمایش گذاشت.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

 

