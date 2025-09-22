باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فاکس‌نیوز در گزارشی که امروز دوشنبه منتشر کرد، مدعی شده است که حماس مستقیماً از طریق ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درخواست اقدام برای آتش بس کرده است.

به ادعای این شبکه آمریکایی حماس پیشنهاد کرده در ازای تضمین ترامپ برای توقف ۶۰ روزه جنگ، نیمی از ۴۸ اسیر اسرائیلی که همچنان در غزه نگهداری می‌کند را آزاد خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این پیام در حال حاضر نزد مقامات قطری است و انتظار می‌رود طی این هفته به ترامپ تحویل داده شود. منابع آمریکایی به فاکس‌نیوز گفته‌اند این پیشنهاد ممکن است مذاکراتی که اوایل این ماه پس از حملات اسرائیل به اهداف حماس در دوحه متوقف شده بود را احیا کند.

این اقدام تلاشی برای جلب مشارکت ترامپ در مذاکرات و با هدف پیشبرد همزمان آتش‌بس و آزادی اسرا ارزیابی می‌شود.

منبع: فاکس نیوز