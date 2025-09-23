باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - امروز، اول مهر، بار دیگر حیاط مدارس در سراسر کشور رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. صدای خنده و هیجان دانشآموزان در کنار زنگ مدرسه، حال و هوای تازهای به فضای آموزشی بخشید و برگ دیگری در دفتر آموزش و پرورش ایران ورق خورد. بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز در مقاطع مختلف، صبح امروز راهی کلاسهایی شدند که امید و انگیزه را در دل آنها زنده نگه میدارد.
مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵به صورت همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد. زنگ شروع سال جدید در این آیین به صدا درآمد تا پیام همدلی و تلاش دوباره به سراسر کشور ارسال شود. در کنار شور و شوق دانشآموزان، معلمان نیز با احساس مسئولیت و عشق به آموزش به کلاسها بازگشتند. بسیاری از فرهنگیان این روز را تنها شروع یک سال تحصیلی نمیدانند، بلکه آن را یادآور عهدی دوباره با رسالت معلمی و خدمت به آیندهسازان کشور میدانند.
حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش گفت: در سال تحصیلی جدید مجموع آموزگاران (شامل مدیر-آموزگار) کشور ۳۴۰ هزار و ۴۳۹ نفر است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش افزود: بر اساس آمار موجود، تعداد کلاسهایی که بیش از ۴۰ دانشآموز دارند ۶ هزار و ۴۷ کلاس است که معادل ۱۱.۹۶ درصد کل کلاسها را تشکیل میدهد. همچنین در شبکه مدارس کشور، ۱۰ هزار و ۸۸۹ مدرسه دولتی با جمعیت یک تا ۱۰ دانشآموز فعالیت میکنند.
به گفته حکیم زاده، در زمینه ثبتنام نوآموزان پایه اول، طبق اعلام ثبت احوال، جمعیت لازمالتعلیم ششساله در سال جاری یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۴ نفر است. از این تعداد، تا بیست و سوم شهریور یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۰۵ نفر پیشثبتنام و یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۵۸۳ نفر ثبتنام قطعی کردهاند. اختلاف میان آمار پیشثبتنام و ثبتنام قطعی حدود ۱.۳ درصد است که پیشبینی میشود در روزهای آینده تکمیل شود.
درصد پوشش ثبتنام نسبت به موالید نشان میدهد که ۹۸.۹۷ درصد از نوآموزان پیشثبتنام و ۹۷.۶۸ درصد ثبتنام قطعی داشتهاند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است.
همچنین نرخ ثبتنام قطعی در پایههای دوم تا ششم تا ۲۳ شهریور به شرح زیر است:
• پایه دوم: ۹۹.۷۸٪
• پایه سوم: ۹۸.۹۱٪
• پایه چهارم: ۹۸.۴۵٪
• پایه پنجم: ۹۸.۸۷٪
• پایه ششم: ۹۹.۲٪
در مجموع، نرخ ثبتنام در کل دوره ابتدایی به ۹۸.۹۸ درصد رسیده که نشاندهندهی وضعیت بسیار مطلوب در پوشش تحصیلی است.
اول مهر هر سال تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ این روز فرصتی است برای یادآوری ارزش دانش، فرهنگ و پرورش نسلهای آینده. امروز میلیونها دانشآموز با دفتری سفید و دلی سرشار از امید، فصل تازهای از مسیر یادگیری را آغاز کردند؛ فصلی که ثمره آن با تلاش شاگردان، صبر معلمان و همراهی خانوادهها نمایان خواهد شد.
تحصیل ۹۴ هزار دانش آموز در پایه هفتم در تهران
مجید پارسا، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در شهر تهران حدود ۹۴ هزار دانش آموز وارد پایه هفتم میشوند و در بیش از ۱۱۵۰ مدرسه تحصیل میکنند.
بهره برداری ۲۴۰۰ فضای آموزشی
علیرضا کاطمی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در زمینه فضاهای آموزشی ، ۲۴۰۰ فضای جدید از ۷۷۰۰ پروژه در دستور کار به بهرهبرداری رسیده که نشاندهنده تلاشهای صورتگرفته برای بهبود شرایط آموزشی است. اگرچه اثرات کیفیت بخشی ممکن است زمانبر باشد، اما ما امیدواریم که با صبر و حوصله، نتایج مثبت این اقدامات را مشاهده کنیم.
آموزش هوش مصنوعی به یک میلیون دانش آموز متوسطه اول
یزدانی گفت: در تابستان امسال به حدود یک میلیون دانش آموز متوسطه کدنویسی آموزش داده شد. این اقدام، مقدمهای برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه هوش مصنوعی است.
تحصیل حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز تهرانی در مقطع ابتدایی
همچنین مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حدود ۶۰۰ هزاردانش آموز تهرانی در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند.
به گفته پارسا، از امروز از ۱۱۰ هزار معلم و بیش از ۲ میلیون دانش آموز در مدارس دولتی مشغول خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: شهر تهران میزبان ۸۸ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی است که برای سال تحصیلی جدید در شهر تهران ثبتنام کردهاند.