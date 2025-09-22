استاندار تهران از آغاز مرحله دوم طرح طرد اتباع غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در نشست شورای آموزش و پرورش مشترک استان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سالن جلسات استاتداری برگزار شد، با اشاره به ساماندهی اتباع غیرمجاز اظهار کرد: نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران حضور دارند و از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شده‌اند که از این تعداد، ۴۵۰ هزار نفر مربوط به تهران بوده است.

معتمدیان با بیان اینکه هیچ کشوری حضور اتباع غیرقانونی را نمی‌پذیرد، افزود: با اجرای این طرح بیش از سه هزار کلاس درس آزاد شده و دانش‌آموزان ایرانی از فضای آموزشی بیشتری بهره‌مند می‌شوند. 

وی در ادامه از دیگر اثرات خروج اتباع غیرمجاز را میزان کاهش اجاره‌بها در تهران مطرح و بیان کرد: این موضوع نشان‌دهنده اثر مستقیم این اقدام بر بازار مسکن است.

استاندار تهران تصریح کرد: مرحله دوم طرد اتباع از همین هفته آغاز می‌شود تا بتوانیم علاوه بر کاهش فشار بر خدمات عمومی، به ارتقای امنیت اجتماعی، بهبود شرایط شغلی برای کارگران ایرانی و استفاده بهینه از منابع استان کمک کنیم.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: ساماندهی اتباع غیرمجاز یکی از محور‌های اصلی دولت در حوزه نظم و عدالت اجتماعی است و این طرح با جدیت تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

منبع: استانداری تهران

