نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که این رژیم سال آینده میلادی به اهداف خود علیه مردم منطقه دست خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد: سال آینده برای امنیت اسرائیل تاریخی خواهد بود و ما در بحبوحه نبردی هستیم که در آن دشمنان خود را شکست خواهیم داد.

او در ادامه خیالبافی‌های خود افزود: «ما باید محور ایران را با توانایی‌های خود نابود کنیم. ما مصمم هستیم که به همه اهداف جنگ، نه فقط در غزه، دست یابیم.»

نتانیاهو درحالی ادعای پیروزی در جنگ‌هایی که این رژیم به راه انداخته را دارد که شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به اینکه حمله رژیم صهیونیستی به ایران با هدف تقویت جبهه داخلی رژیم صهیونیستی به نفع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم انجام شد، تاکید کرد که با گذشت یک ماه از این حمله، نتانیاهو و حزب لیکود همچنان نتوانسته‌اند اکثریت پارلمانی را در نظرسنجی‌ها به دست بیاورند.

الجزیره می‌افزاید که به نظر می‌رسد تل آویو نتوانسته در نتیجه این جنگ محبوبیت بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود را افزایش دهد.

منبع: النشره