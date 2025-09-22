نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که این رژیم سال آینده میلادی به اهداف خود علیه مردم منطقه دست خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد: سال آینده برای امنیت اسرائیل تاریخی خواهد بود و ما در بحبوحه نبردی هستیم که در آن دشمنان خود را شکست خواهیم داد.

او در ادامه خیالبافی‌های خود افزود: «ما باید محور ایران را با توانایی‌های خود نابود کنیم. ما مصمم هستیم که به همه اهداف جنگ، نه فقط در غزه، دست یابیم.»

نتانیاهو درحالی ادعای پیروزی در جنگ‌هایی که این رژیم به راه انداخته را دارد که شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به اینکه حمله رژیم صهیونیستی به ایران با هدف تقویت جبهه داخلی رژیم صهیونیستی به نفع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم انجام شد، تاکید کرد که با گذشت یک ماه از این حمله، نتانیاهو و حزب لیکود همچنان نتوانسته‌اند اکثریت پارلمانی را در نظرسنجی‌ها به دست بیاورند.

 الجزیره می‌افزاید که به نظر می‌رسد تل آویو نتوانسته در نتیجه این جنگ محبوبیت بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود را افزایش دهد.

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، محور مقاومت
خبرهای مرتبط
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
باشگاه خبرنگاران جوان؛
غزه، میدان مین آرزو‌های تل‌آویو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
آخرین اخبار
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد
پوتین: آماده تمدید یکساله پیمان استارت جدید هستیم
کرملین: روسیه از راه‌حل دو دولتی در مورد فلسطین حمایت می‌کند
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
کرملین نقض حریم هوایی ناتو را تکذیب کرد
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
دیپلماسی علمی ایران و افغانستان با محوریت نمایشگاه افغان ساینس
گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است
رایزنی طالبان برای تامین آب کابل
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
افزایش بیماری‌های غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان
اردوی یک روزه دانش‌آموزان افغانستانی در مشهد پیش از سال تحصیلی جدید
آسمان افغانستان در اشغال آمریکا است
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
شمار کشته‌شدگان انفجار تانکر گاز در مکزیک به ۲۸ نفر رسید
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد