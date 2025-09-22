بر اثر انفجار در بازار عمده فروشی میوه و تره بار آنتالیای ترکیه یک نفر کشته و سه تن زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای ترکیه، انفجار شدیدی امروز در یک بازار عمدهفروشی میوه و ترهبار در منطقه دمره شهر آنتالیا رخ داده است.
این حادثه ساعت ۱۵ امروز به وقت محلی در بازار عمدهفروشی محصولات کشاورزی دمره رخ داد که بر اثر آن یک نفر جان باخت و سه نفر مجروح شدند.
فخری دوران، شهردار دمره، با تأیید حادثه اعلام کرد امدادگران بلافاصله به محل اعزام شدهاند. علت انفجار هنوز مشخص نیست و بررسیها ادامه دارد.
عملیات نجات و ارزیابی خسارات در جریان است. مقامات محلی در حال بررسی انفجار از جنبههای مختلف از جمله احتمال سانحه صنعتی یا عوامل دیگر هستند.
منبع: اسپوتنیک