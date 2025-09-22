باشگاه خبرنگاران جوان - نشست «فرصت ورود به بازار روسیه با معرفی توانمندیهای صادرات صنعت ساختمان» با توجه به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مزیتهای ایجاد شده برای صادرات کالاهای کشورمان به خصوص در حوزه کالاهای ساختمانی و نیاز بازار بزرگ روسیه به این محصولات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این نشست، مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت ایران به ظرفیتهای بازار بزرگ اوراسیا برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: به دنبال موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت اجرایی شد، انتظارات خوبی بهویژه در حوزه صادرات مصالح ساختمانی به مقصد کشورهای اوراسیا فراهم شده که میتواند موجب رشد صادرات به این منطقه شود.
میرهادی سیدی در ادامه، موافقتنامه تجاری اوراسیا را مانند پلی دانست که برای ساختن آن هشت سال تلاش شده و تاکید کرد: اکنون فعالان اقتصادی باید از این پل عبور کنند و بخش اصلی این کار از سوی تجار و فعالان اقتصادی انجام میشود.
وی با بیان اینکه موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا موانع تعرفهای را حذف کرده و ۸۷ درصد hs کدها در صدور به اوراسیا صفر شده است.
سیدی تصریحکرد: کالاهای ایرانی اگر به اندازه سال گذشته به اوراسیا صادر شوند، امسال به خاطر این موافقتنامه ۵۰ میلیون دلار تعرفه گمرگی نخواهند داشت که رقم بسیار خوبی است. همین میزان هم اگر واردات داشته باشیم، تعرفه واردات نیز صفر خواهد شد. یعنی این موافقتنامه حدود ۱۰۰ میلیون دلار کمک اقتصادی به فعالان اقتصادی به همراه دارد.
مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا را یک موافقتنامه دائمی عنوان کرد که تجار و فعالان اقتصادی ما به واسطه این موافقتنامه باید نگاه خود به بازار اوراسیا تغییر دهند و از این فرصت با برنامه درازمدت و اصولی استفاده کنند.
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران