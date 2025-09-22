با توجه به مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهرماه حذف شده و تردد در این محدوده در بازه زمانی یادشده برای شهروندان هزینه در پی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان ترافیک با بیان اینکه به‌منظور روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ازدحام خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر، در هشتاد و ششمین جلسه شورای ترافیک مقرر شد تردد مجاز خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در این ماه لغو شود، گفت: «همانگونه که معاون حمل و نقل اشاره کرد، تصمیم بر این شده که سهمیه تردد مجاز خودرو‌ها در این محدوده، در ماه‌های آبان و آذر مورداستفاده شهروندان قرار بگیرد.
 
آرش رساءایزدی افزود: شهروندان تهرانی توجه داشته باشند که تردد خودرو‌ها در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه ۱۴۰۴، مشمول پرداخت عوارض تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا تا سقف ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.
 
وی همچنین با اشاره به سهمیه ساکنین محدوده‌های ترافیکی تصریح کرد: در مهر ماه تردد خودروی ساکنین تاییدشده در محدوده کنترل آلودگی هوا قبل از ساعت ۹ صبح و بعد از ساعت ۱۶ مجاز خواهد بود و شهروندان در صورت تردد با خودرو در بازه زمانی ساعت ۹ الی ساعت ۱۶، باید عوارض تردد به ماخذ ۲۵ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک را پرداخت کنند.
 
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر خودرو در محدوده کنترل آلودگی هوا می‌تواند با پلاک تهران ۲۰ روز و با پلاک شهرستان ۱۵ روز تردد مجاز در هر فصل داشته و در صورت تردد بیش از آن، مشمول پرداخت عوارض تردد به ماخذ ۵۰ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک به صورت رزروشده خواهد شد.
 
محاسبه عوارض مطابق با جدول زیر انجام می‌شود:
 
نوع تعرفه عوارض تردد روز‌های کاری (پس از اتمام تردد مجاز ۲۰ روز در هر فصل)
 
تردد در ساعات غیر اوج خودرو برقی ۳۸,۴۷۵ ریال
 
خودرو‌ی هیبریدی ۷۶,۹۵۰ ریال
 
دارای معاینه فنی برتر تهران ۶۱۵,۶۰۰ ریال
 
دارای معاینه فنی عادی ۶۹۲,۵۵۰ ریال
 
تردد یک سر اوج
خودرو برقی ۴۶,۱۷۰ ریال
 
خودرو‌ی هیبریدی ۹۲,۳۴۰ ریال
 
دارای معاینه فنی برتر تهران ۷۳۸,۷۲۰ ریال
 
دارای معاینه فنی عادی ۸۳۱,۰۶۰ ریال
 
تردد دوسر اوج خودرو برقی ۶۱,۵۶۰ ریال
 
خودرو‌ی هیبریدی ۱۲۳,۱۲۰ ریال
 
دارای معاینه فنی برتر تهران ۹۸۴,۹۶۰ ریال
 
دارای معاینه فنی عادی ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال
 
حداقل ۳۸,۴۷۵ ریال
حداکثر ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال
 
عوارض تردد ساکنین محدوده کنترل آلودگی هوا ۵۰ درصد مبالغ ذکر شده است. 
برچسب ها: طرح ترافیک ، طرح کنترل آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم، اما تعداد آنها اکنون ۳۲۰۰ عدد است
طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها در تهران تدریجی اجرا می‌شود
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
کولیوند: هلال‌احمر با روحیه دفاع مقدس به میدان امداد و نجات می‌آید
تدوین طرح جامع آب خام به کجا رسید؟