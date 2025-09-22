باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه همزمان با بازگشایی مدارس افزون بر سی درصد به حجم تردد خودرویی و ترافیک افزده می شود گفت: از فردا سه‌شنبه اول مهرماه به مدت دو هفته در شهرهای مختلف استان طرح ویژه ترافیکی اجرا می‌شود.

سرهنگ حاتم ابراهیمی برای کنترل ترافیک در استان از آماده باش کامل پلیس راهور استان خبر داد و گفت: طرح ویژه ترافیکی بین ساعات هفت تا ۸.۵ صبح، ۱۲ تا ۲ ظهر و ۶ عصر به بعد به مورد اجرا گذاشته می شود.

وی از شهر ارومیه به عنوان دومین شهر پرخودروی کشور بعد از شهر تهران یاد کرد نابسامانی ترافیکی در این شهر را یاد آور شد و گفت: برای ایجاد مدارس و مطب های پزشکی استغلام ترافیکی صورت نمی گیرد و به همین خاطر این اماکن باعث تشدید ترافیک در معابر می شود.

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در معبر ۱.۵ کیلومتری خیابان شهید بهشتی ۱۷ مدرسه وجود دارد؛ این در حالی است که یک متر پارکینگ هم در آن معبر دیده نمی‌شود بر لزوم استعلام ترافیکی از پلیس برای اعطای مجوز تاسیس مدارس و مطب‌ها تاکید کرد.

سرهنگ ابراهیمی همچنین از جذب ۲۱۰ بازرس نامحسوس در راستای برخورد با ناهنجاری‌های ترافیکی در سطح شهر ارومیه و دیگر شهر‌های استان خبر داد و افزود: این بازرسان از اقشار مختلف هستند که به محض مشاهده تخلف، آن را گزارش می‌کنند.

سرعت مجاز در کمربندی میانی ارومیه ۶۰ کیلومتر بر ساعت است

وی با اشاره به فعالیت کامل دوربین‌های مداربسته کمربندی میانی ارومیه، ادامه داد: شهروندان توجه داشته باشند که سرعت مجاز در این کمربندی ۶۰ کیلومتر بر ساعت است و هر دوربینی، خودرو با سرعت بیشتر را مشاهده کند، جریمه خواهد کرد.

سرهنگ ابراهیمی از وقوع سه هزار و ۳۱۲ تصادف جرحی و هشت هزار و ۸۶۱ تصادف خسارتی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری در معابر درون شهری خبر داد و اضافه کرد: در تصادف جرحی ۲ درصد کاهش و در تصادفات خسارتی نیز ۱۳ درصد افزایش داریم؛ البته در تصادفاتی فوتی سه درصد افزایش را شاهد هستیم.

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تصادفات خسارتی زیر ۵۳ میلیون تومان، نیاز به حضور پلیس در سر صحنه ندارد که البته این امر استثنا‌هایی نیز دارد افزود: تصادفات به خاطر حرکت رو به عقب، وسیله نقلیه سنگین با سبک و وسیله نقلیه با شی ثابت مشمول این قانون نمی‌شوند و باید پلیس در سر صحنه حاضر شود.