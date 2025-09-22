باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان عصر امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور ماه) در دیدار با شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در تهران بر تسریع در تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا و توسعه مسیر‌های زمینی و دریایی میان دو کشور تأکید کرد.

این نشست که در آغاز سفر رسمی هیئت عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان به ایران برگزار شد، به عنوان بخشی از گفت‌و‌گو‌های دوجانبه میان ایران و آذربایجان، فرصتی برای بررسی آخرین تحولات همکاری‌ها و راهکار‌های گسترش روابط اقتصادی و حمل و نقل منطقه‌ای به شمار می‌رود.

استاندار در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب گفت: راه‌آهن رشت ـ آستارا حلقه‌ای حیاتی در اتصال ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و اروپا است و بهره‌برداری از آن می‌تواند ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی منطقه را متحول سازد.

حق شناس همچنین یادآور شد که در سفر هفته گذشته خود به روسیه در دیدار با مقامات این کشور نیز بر ضرورت تکمیل کریدور شمال ـ جنوب و راه‌آهن رشت ـ آستارا تأکید شده است.

به گفته او، این پروژه مطالبه مشترک ایران، آذربایجان و روسیه است و تحقق آن می‌تواند ظرفیت‌های ترانزیتی سه کشور را در سطح منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.

شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز بر عزم دولت متبوعش برای اجرای سریع‌تر این پروژه‌ها تأکید کرد و همکاری‌های دو کشور در حوزه زیرساختی را عاملی مهم در تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو طرف دانست.

پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به عنوان بخشی کلیدی از کریدور شمال ـ جنوب، سال‌هاست در دستور کار ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد و تکمیل آن، ایران را از طریق گیلان به آذربایجان و روسیه متصل می‌سازد.

این طرح نه تنها مسیر حمل و نقل بین‌المللی را کوتاهتر می‌کند، بلکه جایگاه گیلان را به عنوان گره ترانزیتی منطقه بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان