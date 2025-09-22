ساعات کاری ادارات گلستان به روال عادی بازگشت ،پنجشنبه ها تعطیل نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با اعلام این خبر گفت: با پایان فصل تابستان که ساعات کاری با مصوبه هیات دولت کاهش یافت بود از اول مهر ساعات کاری ادارات گلستان به روال عادی بازگشت.

مجتبی جمالی افزود: ساعت شروع کار ادارات از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ و ساعت ارائه خدمت بانک‌ها ۷:۳۰ دقیقه خواهد بود.

وی گفت: مدارس متوسطه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و مدارس ابتدایی از ساعت ۸ کار خود را شروع می‌کنند.

جمالی گفت: با توجه به اینکه احتمال نا هماهنگی برای والدین کارمند دارای فرزند دانش آموز وجود دارد ساعت شروع کار این کارمندان از ساعت ۷ تا ۸ صبح شناور خواهد بود.

وی گفت: مراکز صنعتی ۷ صبح ومراکز آموزش عالی و پژوهشی از ساعت ۸ صبح کار خود را آغاز می‌کنند.

جمالی از بازگشت ساعت کاری پنج شنبه‌ها خبر داد و افزود: بر اساس روال عادی از اول مهر ساعت شروع کار ادارات در روز‌های پنج شنبه از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود.

وی در باره احتمال تغییر ساعت کاری ادارات در روز‌های پنج شنبه گفت: در حال بررسی و اخذ مشاوره هستیم که در صورت تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع:صدل وسیما