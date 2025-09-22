تیم‌های دختران و پسران بدمینتون ایران موفق به کسب ۲۲ مدال رنگارنگ در رقابت‌های آسیای میانه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بدمینتون ایران در رقابت‌های آسیای میانه ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، با کسب با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره در بخش انفرادی و دونفره به کارش پایان داد.

در بخش انفرادی پسران زیر ۱۷ سال، امیرعلی احمدلو با نتایج ۲۱-۱۴ و ۲۱-۱۰ امیرعلی محمدپور را شکست داد و مدال طلا گرفت؛ محمدپور نیز نقره گرفت.

در زیر ۱۵ سال پسران، امیرمحمد مردانه با نتایج ۲۱-۱۹، ۱۹-۲۱ و ۲۴-۲۲ امیررضا حریف را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت. حریف نیز به مدال نقره رسید. در زیر ۲۳ سال پسران، امیرحسین حسنی با نتایج ۲۲-۲۰، ۱۹-۲۱ و ۲۱-۱۴ علی حیاتی را شکست داد و مدال طلا گرفت. حیاتی هم نقره‌ای شد.

در بخش انفرادی دختران، آیسان زارعی زیر ۱۷ سال با نتایج ۲۱-۸ و ۲۱-۷ مهدیه هوشمند را مغلوب کرد و مدال طلا گرفت. مبینا ندایی زیر ۲۳ سال با نتایج ۲۱-۱۸ و ۲۱-۸ زهرا رباطی را شکست داد و مدال طلا گرفت. مبینا سالاری زیر ۱۵ سال موفق شد بازیکن عنوان‌دار ازبکستان قهرمان سال گذشته را شکست دهد و مدال طلا را از آن خود کند.

در بخش دونفره پسران و دختران، ۶ گروه ایرانی موفق به کسب مدال طلا شدند، که با احتساب دو بازیکن در هر گروه، مجموعاً ۱۲ مدال طلا برای ایران به دست آمد. در این بخش امیرعلی احمدلو و امیرعلی محمدپور برابر ازبکستان طلا گرفتند.

علی حیاتی و امیرحسنی مقابل قزاقستان به برتری رسیدند و طلا گرفتند. امیرمحمد مردانه و امیررضا حریف با نتایج ۲۱-۱۴، ۱۰-۲۱ و ۲۱-۶ از ازبکستان پیروز شدند و طلا گرفتند. مبینا ندایی و زهرا رباطی قزاقستان را شکست دادند و طلا گرفتند. آیسان زارعی و مهدیه هوشمند قزاقستان را مغلوب کردند و طلا گرفتند. مبینا سالاری و سپیده صادقی ازبکستان را شکست دادند و طلای دیگری کسب کردند.

