باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جان سوینی، نخست‌وزیر اسکاتلند با استقبال از تصمیم دولت انگلیس برای به رسمیت‌شناختن کشور فلسطین، این اقدام را لحظه‌ای مهم خواند، اما تأکید کرد که این گام باید با اعمال فشار‌های قوی‌تر و عملی بر اسرائیل برای توقف آنچه نسل‌کشی نامید، همراه شود.

نخست‌وزیر اسکاتلند با واکنشی مثبت به تصمیم اخیر دولت انگلیس مبنی بر به رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین، این حرکت را اقدامی نمادین و حمایتی برای مردم فلسطین ارزیابی کرد.

وی در بیانیه‌ای این اقدام را «دیرهنگام، اما مهم» توصیف کرد و افزود: «این تصمیم پیام واضحی از سوی جامعه بین‌المللی به اسرائیل است.» با این حال، او تصریح کرد که این اقدام به تنهایی کافی نیست و لندن باید فشار‌های عملی و قاطعانه‌تری بر اسرائیل اعمال کند.

نخست‌وزیر اسکاتلند با بیان اینکه از به رسمیت شناختن فلسطین باید به عنوان اهرمی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر آنچه نسل‌کشی خواند، استفاده شود، خواستار توقف فوری حملات شد.

وی تأکید کرد: «گام بعدی و حیاتی اطمینان از این است که کشور فلسطین در واقعیت نیز وجود خارجی داشته باشد و مردم آن در امنیت زندگی کنند.»

این مقام اسکاتلندی در ادامه در مصاحبه با شبکه الجزیره، بار دیگر بر مواضع خود پافشاری کرد و شناسایی فلسطین را گامی به پیش عنوان نمود. اما هشدار داد که بدون همراهی این تصمیم با اقدامات عملی برای فشار بر اسرائیل، هدف نهایی یعنی تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تضمین امنیت ساکنان آن محقق نخواهد شد.

منبع: آناتولی