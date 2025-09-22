شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تاخیر در صدور برگه فارغ التحصیلان رشته الهیات در دانشگاه فرهنگیان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز مهم برای پرورش معلمان به شمار می‌رود تا به نسل‌های جدید درس زندگی بیاموزند. با توجه به اینکه فصل بازگشایی مدارس آغاز شده و معلمان و دانش آموزان باید سر کلاس‌های درس حاضر شوند؛ اما به فارغ التحصیلان رشته الهیات برگه فارغ التحصیلی صادر نشده و آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام علی رغم نبود معلم در آستانه سال تحصیلی در خیلی از کلاس‌ها، دانشگاه فرهنگیان مرکزی به فارغ‌التحصیلان رشته الهیات خود هنوز برگه فارغ‌التحصیلی را نداده تا خیلی‌ها هنوز اجازه ورود به کلاس‌ها را نداشته باشند.

