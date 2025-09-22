آیت الله نورمفیدی گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع از تاریخ معاصر نیست، بلکه گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویبه مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان با عنوان پیشگامان حماسه و ایثار با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان در این مراسم گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع از تاریخ معاصر نیست، بلکه گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی است که امروز نیز چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس، یادآور ایام حماسه و ایثار، غیرت و مقاومت ملت قهرمان ایران است افزود:مردم ایران ملتی هستند که در آزمونی سخت و نابرابر، با توکل به خدا، تبعیت از ولایت و تکیه بر وحدت، دشمن متجاوز را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

وی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان است؛ کسانی که با ایستادگی و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدند.

آیت الله نورمفیدی دفاع مقدس را نه صرفاً جنگی هشت‌ساله، بلکه قله‌ای از عزت، شرف و ایمان ملت ایران دانست که با خون شهیدان و ایثار رزمندگان، الگویی بی‌بدیل برای نسل‌های آینده رقم زد.

در پایان این مراسم لوح تقدیر امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان تقدیم شد.

برچسب ها: دفاع مقدس ، حماسه و ایثار
خبرهای مرتبط
مولوی اسحاق مدنی:
استقامت ملت ایران، رمز ناکامی دشمنان
آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه گلستان
آیت الله نور مفیدی:
من از شنیدن اسم نتانیاهو منزجر می شوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخصیص ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های گلستان
بازگشت روال عادی ساعات کاری ادارات گلستان
توزیع ۱۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار در گنبدکاووس
دفاع مقدس گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری و ولایتمداری است
آخرین اخبار
دفاع مقدس گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری و ولایتمداری است
توزیع ۱۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار در گنبدکاووس
بازگشت روال عادی ساعات کاری ادارات گلستان
تخصیص ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های گلستان
گمرک اینچه‌برون، دروازه جدید ترخیص خودرو در ایران