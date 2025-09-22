وزیر امور خارجه گفت: اقدام مخرب سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتا عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر می‌شویم و از این تریبون بین المللی برای بیان مواضع خود و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کرده‌ایم.

وی افزود: امسال هم نشست مجمع عمومی دو ویژگی دارد اول اینکه هشتادمین سالگرد تشکیل سازمان ملل است و از آن مهم‌تر اینکه بعد از حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به کشورمان، ما در مجمع عمومی حضور پیدا می‌کنیم.

عراقچی ادامه داد: بنابراین اهمیت امسال این است که ما مواضع بر حق مردم ایران را در دفاع دوازده روزه از موضع اقتدار و مقاومت بیان کنیم. در عین حال بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و اینکه اصولا جمهوری اسلامی ایران یک کشور صلح طلب است، اما همانطور که در جنگ دوازده روزه به اثبات رسید، در زمان جنگ هم مقتدرانه از خود دفاع می‌کند، تاکید کنیم.

وی افزود: امروز ملاقات‌های دوجانبه و جلسات متعددی را خواهم داشت که یکی از این نشست‌ها حضور در جلسه داوس خواهد بود. همچنین ملاقاتی را با گروسی خواهم داشت که در رابطه با آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، توافق با همکاری ایران و آژانس و جریان اسنپ‌بک در شورای امنیت در جریان است، گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: در مصاحبه مطبوعاتی بعد از توافق با آژانس تاکید کردم که اگر اسنپ‌بک در نهایت عملیاتی شود، توافق با آژانس نیز از اعتبار می‌افتد.

عراقچی ادامه داد: توافق همکاری با آژانس در شرایط بعد از تجاوز صورت گرفته و اگر اسنپ‌بک صورت بگیرد، ما با شرایط جدیدتری مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: اقدام مخرب سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتا عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد و ما باز هم به شرایط جدیدی با آژانس می‌رسیم. امروز روی جزئیات این موارد بحث خواهیم کرد.

وزرای خارجه اروپایی باید تصمیم بگیرند که آیا همکاری را انتخاب می‌کنند یا تقابل را

عراقچی ادامه داد: در جریان سفر به نیویورک با عمده وزرای خارجه اروپایی دیدار خواهم کرد. این مقطعی است که طرف‌های مقابل باید تصمیم بگیرند که آیا همکاری را انتخاب می‌کنند یا تقابل را.

وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: در زمان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را امتحان کرده‌اند و می‌دانند ما با زبان فشار و تهدید پاسخگو نیستیم. بلکه ما به زبان احترام و کرامت پاسخ می‌دهیم. یک راه حل اگر وجود داشته باشد، فقط راه حل دیپلماتیک است.

وی افزود: امیدوارم در رایزنی‌های این چند روز بشود به آن نقطه رسید، در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که باید را اتخاذ می‌کند.

عراقچی: شرایط کنونی نتیجه خروج آمریکا از برجام است

وزیر امور خارجه ادامه داد: دیدار با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده است. فکر می‌کنم موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ بک در حال انجام است.

وی تاکید کرد: همانطور که بار‌ها گفته‌ایم انتخاب جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب دیپلماتیک و راه حل مسالمت آمیز است.

عراقچی گفت: شرایط کنونی نتیجه خروج آمریکا از برجام است وگرنه جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده که به دنبال دیپلماسی است. ما تاکید کرده‌ایم که همچنان آماده راه حل دیپلماتیک هستیم، اما راه حلی که منافع ملت ایران را تامین کند، دغدغه‌های امنیتی ما را مورد توجه قرار دهد و با توجه به همه این‌ها ما به راه حل دیپلماتیک برسیم.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: من اینجا هستم که از این چند روز باقی مانده برای رایزنی‌های دیپلماتیک استفاده کنیم که شاید یک راه حل انتخاب شود. در غیر این صورت راه مردم ایران مشخص است، ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم. در عین حال فکر می‌کنیم، صلاح منطقه و صلاح نظام عدم اشاعه و قوانین بین الملل این است که یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود و ما برای این آمادگی داریم.