باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تابستان ۱۴۰۴ برای بورس یکی از پرتلاطمترین سهماههای سال بود و بازار طی این مدت با فشارهای متنوع مواجه شد. با وجود این، امروز وضعیت بازار کمی آرامتر شد و شاهد اصلاح نسبی قیمتها و مداخله فعال حقوقیها بودیم که باعث شد اکثر نمادها روندی مثبت داشته باشند و فشار فروش کمی کاهش یابد.
او افزود: دو عامل اصلی امروز در شکلگیری فضای مثبت بازار نقش داشتند: اول، اصلاح و حمایت حقوقیها؛ ورود صندوقهای تثبیت و توسعه و جمع شدن صفوف فروش برخی از نمادهای بزرگ، وضعیت بازار را بهبود بخشید و باعث شد تعادل نسبی به معاملات بازگردد. دوم، اخبار مثبت که اعتماد و انگیزه برای خرید در بازار را تقویت کرد و تقاضا را افزایش داد.
او اظهار کرد: از نظر شاخصها، شاخص کل با رشد ۳۵ هزار واحدی به ۲،۵۴۰،۱۸۶ واحد رسید، شاخص هموزن با افزایش ۲،۷۷۸ واحدی به ۷۷۶،۶۵۵ واحد رسید و شاخص فرابورس نیز با رشد ۳۸ واحدی به ۲۳،۶۸۳ واحد رسید. ارزش معاملات بازار امروز ۵،۸۹۱ میلیارد تومان ثبت شد که نشاندهنده حضور فعال سرمایهگذاران در بازار بود.
او میگوید: در این میان، صندوقهای طلا همچنان نقش مهمی در پوشش ریسکها و ایجاد تعادل در بازار دارند و خروج سرمایه از این صندوقها به بازار سهام محدود است. بنابراین، تمرکز بر صندوقهای سهامی و صندوقهای اهرمی و رعایت دستورالعملهای مربوطه، بهترین راهکار برای حفظ ثبات و حمایت از بازار محسوب میشود.