نخست‌وزیر استرالیا، ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر در انتظار مذاکرات آتش‌بس بودن را رد کرد و خواستار توقف کشتار غیرنظامیان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در سخنان تندی علیه رژیم صهیونیستی، ادعای مقامات این رژیم در مورد اینکه «در انتظار نتایج مذاکرات آتش‌بس هستند» را «کاملاً غیرواقعی»توصیف کرد.

وی در بیانیه‌ای افزود: «موضع استرالیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ادامه منطقی سیاست‌های چنددهه‌ای این کشور در حمایت از راهکار دو دولتی است.»

آلبانیزی تصریح کرد که ملت فلسطین از «حق مشروع برای تشکیل یک کشور مستقل» برخوردار بوده و خشونت‌های جاری در اراضی فلسطینی باید متوقف شود.

نخست‌وزیر استرالیا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت انسانی در غزه گفت: «استرالیا به وضوح خواهان پایان کشته شدن غیرنظامیان است. در حالی که شاهد ادامه حمایت اسرائیل از احداث و توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری هستیم.»

وی افزود: «استرالیا وسعت فاجعه انسانی و رنج‌های مردم در نوار غزه را می‌بیند و برای توقف آن اقدام خواهد کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشار‌های بین‌المللی بر اسرائیل برای توقف جنگ غزه و پذیرش راهکار دودولتی در حال افزایش است. موضع گیری اخیر استرالیا نشان‌دهنده تحول قابل توجه در رویکرد کشور‌های غربی نسبت به بحران فلسطین محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت استرالیا ، جنگ غزه ، جنایات اسرائیل
خبرهای مرتبط
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
آخرین اخبار
آلبانیزی: ادعای اسرائیل درباره انتظار برای آتش‌بس «غیرواقعی» است
نماینده آمریکا: اسرائیل در لبنان خواهند ماند
سنگاپور مقامات گروه‌های صهیونیست در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم می‌کند
تعطیلی دو بیمارستان دیگر در غزه
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
انگلیس باید برای پایان نسل کشی در غزه به اسرائیل فشار بیاورد
سواستفاده باکو از شورشیان سودان برای ارسال سلاح به اوکراین
انفجار در بازار آنتالیا؛ یک کشته و سه زخمی
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد
پوتین: آماده تمدید یکساله پیمان استارت جدید هستیم
کرملین: روسیه از راه‌حل دو دولتی در مورد فلسطین حمایت می‌کند
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
کرملین نقض حریم هوایی ناتو را تکذیب کرد
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
دیپلماسی علمی ایران و افغانستان با محوریت نمایشگاه افغان ساینس
گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است
رایزنی طالبان برای تامین آب کابل
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
افزایش بیماری‌های غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان
اردوی یک روزه دانش‌آموزان افغانستانی در مشهد پیش از سال تحصیلی جدید
آسمان افغانستان در اشغال آمریکا است
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین