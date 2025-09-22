باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در سخنان تندی علیه رژیم صهیونیستی، ادعای مقامات این رژیم در مورد اینکه «در انتظار نتایج مذاکرات آتشبس هستند» را «کاملاً غیرواقعی»توصیف کرد.
وی در بیانیهای افزود: «موضع استرالیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ادامه منطقی سیاستهای چنددههای این کشور در حمایت از راهکار دو دولتی است.»
آلبانیزی تصریح کرد که ملت فلسطین از «حق مشروع برای تشکیل یک کشور مستقل» برخوردار بوده و خشونتهای جاری در اراضی فلسطینی باید متوقف شود.
نخستوزیر استرالیا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت انسانی در غزه گفت: «استرالیا به وضوح خواهان پایان کشته شدن غیرنظامیان است. در حالی که شاهد ادامه حمایت اسرائیل از احداث و توسعه شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری هستیم.»
وی افزود: «استرالیا وسعت فاجعه انسانی و رنجهای مردم در نوار غزه را میبیند و برای توقف آن اقدام خواهد کرد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی بر اسرائیل برای توقف جنگ غزه و پذیرش راهکار دودولتی در حال افزایش است. موضع گیری اخیر استرالیا نشاندهنده تحول قابل توجه در رویکرد کشورهای غربی نسبت به بحران فلسطین محسوب میشود.
منبع: الجزیره