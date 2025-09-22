سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم که این طرح در قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور  در نشستی که در محل این سازمان برگزار شد پیرامون «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی»، با اشاره به کلیاتی از این قانون اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه کارکردهای بسیار خوب اقتصادی مانند کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد.‌

وی  اظهار کرد: کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار  به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای از اهداف و کارایی های مالیات بر سرمایه محسوب می شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این نوع مالیات ایجاد کننده یک خط تولید اطلاعاتی محسوب می شود اما یک مجموعه ترس های غیر منطقی تر این نوع مالیات رد اذعان عموم مردم وجود دارد به عنوان مثال اعتقاد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است یا باعث تشدید تورم می شود یا اینکه موجب قفل شدگی دارایی ها شود یا حتی خروج سرمایه و تشدید اعتراضات اجتماعی مردمی را به همراه داشته باشد در حالیکه هیچ کدام از این ترس ها واقعیت ندارند. 

موحدی بک نظر در رابطه با چرایی مطرح شدن این قانون، اظهارداشت: به عنوان مثال قیمت ملکی در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه ۶ ملیارد تومان قیمت گذاری شده است. این مابه التفاوت یک میلیاردی متاثر از عوامل متعددی مانند تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن، تقاضای سرمایه ای مسکن) و سایر عوامل است. لازم است ما تقاضای سرمایه ای که ممکن است بازار را به هم بریزد، کنترل کنیم. 

وی افزود: تقاضای سرمایه ای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم می زند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه اگر قانون خوب اجرا شود، می تواند باعث کاهش نرخ بهره شود. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجرا و چگونگی اجرای این قانون که ادامه قانون پایانه های فروش سامانه مؤدیان است، برخی از کشورها پیشروی ما هستند اما با این تفاسیر، ما نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم تا سازمان امور مالیاتی به موجب داده های از پیش تعریف شده، مالیات را تعیین کند. 

موحدی بک نظر با اشاره به پارادایم های سنتی نظام مالیاتی گفت: در پارادایم جدید، داده ها رویداد محور به صورت لحظه ای و جزئی ارائه می شوند. اظهارنامه ها نیز از پیش تکمیل شده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود.

وی اضافه کرد: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور بهره گیری از وصول مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است و ما در کنار آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه داریم که در کنار هم، شفافیت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که حکمرانی داده برای ما داشته باشد و تا جایی که امکان دارد ثبت دارایی ها و اموال را ساماندهی کند و تحقق این هدف، مستلزم استقرار بستر اجرایی است تا نظام پرداخت ما و رویدادهای مالی با الزام به صدور صورتحساب های الکترونیکی منضبط شود. 

موحدی بک نظر افزود: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.

تکمیل می شود...

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
تحقق پیش‌بینی‌پذیری در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به کمک صورت‌حساب الکترونیک
طرح های نیمه تمام کشور منتظر انتخاب مودیان مالیاتی
صورت حساب الکترونیک به کمک کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی آمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
آخرین اخبار
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور از کاغذی به داده محوری
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده