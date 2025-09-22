\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062f\u0627\u0626\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0634\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f\u060c \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0631\u06cc\u0648\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u062a\u062d\u0645\u0644 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n