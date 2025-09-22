وقتی انسان دائم در معرض شوینده‌ها قرار بگیرد ممکن است دچار بیماری‌های پوستی و ریوی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی افراد دائم در معرض مواد شوینده قرار بگیرند، ممکن است دچار بیماری‌های پوستی و ریوی شده و آسیب‌هایی جدی را متحمل شوند.

 

۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود