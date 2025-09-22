وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به نیویورک با وزیر امور خارجه اتریش دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه امروز دوشنبه ۳۱ شهریور با «بیت ماینل رایزینگر» وزیر خارجه اتریش دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و بین‌المللی گفت‌وگو و رایزنی کرد.

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-اتریش و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران را خاطرنشان و تاکید کرد که سه کشور اروپایی و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل باید با وقوف نسبت به مسئولیت‌های خود و تبعات هرگونه اقدام غیرقانونی، از سوء استفاده ابزاری از شورا برای اعمال فشار علیه ایران خودداری کنند.  

وزیر امور خارجه اتریش اهمیت تداوم رویکرد دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدتی در این زمینه اعلام کرد.

