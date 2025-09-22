باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - اپراتور همراه اول با شعار «هیچکس تنها نیست» و با محوریت معرفی سرویس‌های Telco و Techco، از سوم تا ششم مهرماه در سالن ۳۵ نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور دارد و تازه‌ترین دستاورد‌های دیجیتال خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

توسعه برند و رویداد‌های بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به عنوان اپراتور پیشران اقتصاد دیجیتال و پرچمدار توسعه نسل‌های نوین ارتباطی ایران، امسال با تمرکز بر نوآوری‌های تازه در حوزه‌های مخابراتی و فناوری، تلاش می‌کند تصویری روشن‌تر از آینده دیجیتال ارائه کند.

همراه اول در این رویداد تلاش می‌کند با تکیه بر تجربه «Immersive» که هویت بصری تازه این اپراتور را شکل داده است، پلی میان دنیای واقعی و مجازی ایجاد کند و زمینه‌ای برای کشف، آفرینش و ارتباطات نوین فراهم آورد. هویت بصری جدید همراه اول ضمن وفاداری به میراث برند، تصویری مدرن‌تر، پویاتر و خلاقانه‌تر از این اپراتور ارائه می‌دهد و تجربه‌ای متفاوت از حضور در نمایشگاه الکامپ را برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

برای این منظور، بخش‌های تخصصی متعددی از جمله «۵ G و اتصال‌پذیری»، «اینترنت اشیاء»، «پرتفوی مخابراتی»، «کانال‌ها و پشتیبانی مشترکان»، «شبکه و مراکز داده»، «راه‌کار‌های سازمانی»، «زندگی دیجیتال»، «سرمایه‌گذاری هوشمند»، «هوش مصنوعی و آینده»، «راه‌کار‌های هوشمند» و «نسل Z» را تدارک دیده است تا بازدیدکنندگان به‌طور هدفمند با تازه‌ترین محصولات و خدمات آشنا شوند.

در دل این بخش‌ها، مجموعه‌ای از سرویس‌های جدید و آینده‌محور نیز معرفی می‌شوند؛ سرویس‌هایی مبتنی بر متاورس، eSIM، گیمیفیکیشن، سامانه‌های هوشمند لجستیک، هوش مصنوعی، گیمینگ، چت‌بات و همچنین مدل‌های زبانی فارسی بومی که هر یک می‌تواند بخشی از مسیر تحول دیجیتال کشور را تسهیل کند.

این مجموعه خدمات و نوآوری‌ها نشان خواهد داد که همراه اول قصد دارد نقش پررنگ‌تری در توسعه زیست‌بوم دیجیتال ایران ایفا کند و هم‌زمان فرصت‌های تازه‌ای برای توانمندسازی کسب‌وکار‌ها و صنایع فراهم آورد. این اپراتور که سال‌هاست به‌عنوان پیشران تحول دیجیتال شناخته می‌شود، امسال نیز در الکامپ بر جایگاه خود به‌عنوان موتور هوشمندسازی و توانمندساز اقتصاد دیجیتال کشور تأکید دارد و با ارائه محصولات و خدمات نوین در حوزه‌های Telco و Techco مسیر آینده ارتباطات و فناوری را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

بازدیدکنندگان نمایشگاه می‌توانند از سوم تا ششم مهرماه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵ از نزدیک با تازه‌ترین دستاورد‌های همراه اول آشنا شوند. همچنین غرفه‌های محیطی این اپراتور در نمایشگاه امکان خرید مستقیم سیم‌کارت، مودم و گوشی تلفن همراه را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.