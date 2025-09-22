باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس سارانی اظهار کرد: خشکسالی‌های متوالی و کاهش محسوس بارندگی در سال‌های اخیر موجب شده تا سطح ذخایر سدهای استان کاهش یابد.

وی افزود: یکی از راهبردهای مهم در مدیریت منابع آبی، مهار روان‌آب‌های سطحی از طریق احداث سدهاست؛ به‌ویژه در استانی مانند خراسان جنوبی که میانگین بارندگی سالانه آن حدود ۱۱۰ میلی‌متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: سد شهید پارسا، دره‌ بید، کریت، نهرین، سیاهو، رزه درمیان، فرخی قاین از جمله سدهای مخزنی استان هستند که اکنون برخی به دلیل کمبود بارندگی خشک شده است.

وی با اشاره به اهمیت سد نهرین در شهرستان طبس عنوان کرد: این سد نقش ویژه‌ای در تأمین آب شرب منطقه ایفا می‌کند و در کنار منابع زیرزمینی، بخشی از نیاز آبی طبس را پوشش می‌دهد.

سارانی عنوان کرد: وضعیت نامطلوب بارش‌های سال‌های اخیر و سال آبی جاری نسبت به بلندمدت موجب کاهش شدید حجم آب سدهای مهم خراسان جنوبی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اقلیم گرم و خشک استان و درصد تبخیر بالا، بخشی از آب ذخیره شده در سدهای استان نیز به علت تبخیر از دسترس خارج می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: علاوه بر سدهای مخزنی، به دنبال احداث ۶ سد تغذیه مصنوعی در نقاط دارای پتانسیل از جمله شهرستان‌های مرزی سربیشه، درمیان، زیرکوه و نهبندان برای مهار روان آب‌ها هستیم.

وی افزود: استان با اقلیم خشک و کم‌بارش، در بازه‌های زمانی کوتاه، شاهد روان‌آب‌ها و سیلاب‌های مقطعی است که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، از دست می‌روند.

سارانی ادامه داد: بر همین اساس، در سال‌های گذشته تلاش شده تا در نقاط دارای پتانسیل، سدهایی برای ذخیره این منابع ارزشمند احداث شود.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های سدسازی به دلیل عدم تأمین مالی در گذشته متوقف شده بودند، گفت: سد مهم شهرستان نهبندان در منطقه بندان، پس از ۱۰ تا ۱۲ سال انتظار و با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم، سرانجام با اختصاص ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار در یک سال گذشته تکمیل شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: این سد از ابتدای سال جاری آماده بهره‌برداری است و نقش قابل‌توجهی در تأمین آب این منطقه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دو سد نیمه‌تمام دیگر در استان شامل سد گزیک و سد آهنگران نیز امسال از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور منابع خوبی دریافت کرده‌اند و با تخصیص این اعتبارات، عملیات اجرایی آن‌ها نیز در آستانه تکمیل قرار دارد.

سارانی با تأکید بر اهمیت این سدها عنوان کرد: این سازه‌ها علاوه بر مهار سیلاب و کنترل خسارت‌های احتمالی، نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تأمین آب شرب مناطق پایین‌دست دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به تعریف سه سد جدید در استان اظهار کرد: مطالعات این سدهای تغذیه‌ای طی ماه‌های اخیر با نگاه ویژه به مهار آب‌های سطحی به پایان رسیده است و اکنون در مرحله تأمین اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی عنوان کرد: با تأمین منابع مورد نیاز، اجرای این پروژه‌ها آغاز خواهد شد تا در بلندمدت شاهد پایداری بیشتر منابع آب در استان باشیم.

وی یادآور شد: با توجه به استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی، لازم است نگاه به مدیریت آب از حالت سنتی خارج شده و با ترکیبی از اقدامات ساخت‌وساز، حفاظت منابع، و مصرف بهینه، به سوی آینده‌ای پایدار برای تأمین آب شرب، کشاورزی و خدمات حرکت کنیم.

منبع ایرنا