باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه تمرینات آموزشی مردم ونزوئلا که او آنها را «شبه‌نظامیان» خواند را مورد انتقاد شدید قرار داد.

وی در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «محرمانه: ما شبه‌نظامیان ونزوئلا را در حال آموزش رصد کردیم. این یک تهدید بسیار جدی است!»

تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس در دو هفته گذشته در حال افزایش بوده است، به طوری که آمریکا شناور‌هایی که مدعی است قاچاقچیان مواد مخدر هستند را هدف قرار داده و حضور نظامی خود در دریای کارائیب را تقویت کرده است. در همین حال، ونزوئلا در پایان هفته گذشته روزی را به آموزش نظامی غیرنظامیان اختصاص داد.

پیشتر، ولادیمیر پادریینو، وزیر دفاع ونزوئلا گفت که رزمایش «کارینه سوبرانو ۲۰۰» شامل ۱۲ کشتی، ۲۲ هواپیما و حدود ۲۰ شناور است که عملیات‌های آبی-خاکی و هوایی انجام می‌دهند.

منبع: رویترز