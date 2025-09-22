الجولانی: به دنبال جلوگیری از جنگ با اسرائیل هستیم

رئیس‌م جمهور موقت سوریه تاکید کرد که با وجود حملات اسرائیل به این کشور و اشغال خاک آن، دمشق قصد مقابله با آن را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه، در جریان شرکت خود در اجلاس کنکوردیا که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، اظهار داشت: «سوریه به یک زندگی جدید نیاز دارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تحریم‌های اعمال شده بر آن را لغو کرده است، اما کنگره باید برای لغو دائمی آنها اقدامات بیشتری انجام دهد.»

وی ادعا کرد: «ما کمیته‌های حقیقت‌یاب را برای بررسی وقایع ساحل و سویدا تشکیل داده‌ایم و به کمیته‌های تحقیق بین‌المللی اجازه ورود داده‌ایم. سوریه متعهد است کسانی را که به هر غیرنظامی حمله می‌کنند، پاسخگو کند،.» 

الجولانی ادعا کرد: «سوریه در طول شصت سال گذشته آشفتگی‌های زیادی را به ارث برده است و ما نمی‌توانیم این مشکلات را به یکباره حل کنیم، بلکه باید به تدریج این کار را انجام دهیم.»

او ادامه داد: «اسرائیل حملات متعددی به سوریه انجام داده و همچنان به اشغال ارتفاعات جولان و نفوذ به خاک سوریه ادامه می‌دهد، اما سوریه به دنبال اجتناب از جنگ است، زیرا در مرحله ساخت و ساز است.»

الجولانی افزود: «ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم و به سوریه فرصتی برای بازسازی می‌دهیم. اگر آتش‌بس موفقیت‌آمیز باشد و اسرائیل به آنچه توافق شده است متعهد شود، شاید مذاکرات پیشرفت کند.»

او در پایان اعلام‌کرد که اسرائیل باید از خاک سوریه عقب‌نشینی کند و نگرانی‌های امنیتی را می‌توان از طریق مذاکرات برطرف کرد. اما سوال این است که آیا اسرائیل نگرانی‌های امنیتی دارد یا جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه و این چیزی است که مذاکرات آشکار خواهد کرد.» 

