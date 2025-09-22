باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس استاندار گیلان در گفتوگو با خبر ۲۰ گفت: ساعات کاری ادارات، سازمانها و بانکها در گیلان فردا و پس فردا (سه شنبه و چهارشنبه - اول و دوم مهر ماه) از ۷ صبح تا ۱۴ است و سوم مهر ماه (نخستین پنجشنبه پاییز ۱۴۰۴) همه ادارات و بانکها و مدارس تعطیل هستند.
او با بیان اینکه بر اساس تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشآموزان طبق برنامه اعلام شده در مدارس حاضر خواهند شد، افزود: کارمندان دولت نیز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ با احتساب نیم ساعت شناوری در محل کار حضور خواهند داشت.
استاندار به برنامهریزی برای تسهیل حضور مادران شاغل در مدارس گیلان اشاره و تصریح کرد: در هفته نخست سال تحصیلی، مادران شاغلی که فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی و پیشدبستانی دارند میتوانند با ۲ ساعت شناوری در محل کار حاضر شوند و همه دستگاههای اجرایی استان در این زمینه همکاری خواهند کرد.
حق شناس همچنین تأکید کرد که بررسی تعطیلی پنجشنبهها در نیمه دوم سال ادامه دارد و در صورت تصویب، ساعات کاری ۵ روز اول هفته بهطور میانگین افزایش خواهد یافت.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان