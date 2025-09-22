باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست شورای سیاستگذاری چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این جلسه که با حضور محمد احسانی، حجتالله ایوبی، علیرضا تابش، مریم جلالی، بهروز شعیبی، محمدمهدی عسگرپور و سیدمحمدصادق موسوی تشکیل شد، اعضا ضمن دریافت گزارش دبیر جشنواره، درباره روندها و رویههای این دوره در بخشهای مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان این نشست از پوسترهای اصلی و فرعی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، اثر «مجید عباسی» رونمایی شد.
استیتمنت پوستر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
"جستوجو"
پیام اصلی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، مفهوم "جستوجو" است، چرا که مخاطبان اصلی جشنواره نسلهای جوان است. جوان همواره در حال کنکاشهای بیمحابا، جستوجوهای بی حد و مرز و نوجوییهای بدیع است. در این رهگذر آنچه که ما را از کلیشههای مرسوم پرهیز میدهد، همین خاستگاه متفاوت و کاشفانه است.
ایده اصلی: برگ درخت چنار
ایده مرکزی این مجموعه پوستر، استفاده از برگ درخت چنار به عنوان نماد طبیعی و فرهنگی شهر تهران است؛ شهری که میزبان جشنواره است. از زمان شکلگیری تهران به عنوان پایتخت، درخت چنار همواره در خیابانها، میدانها، کوچهها و پارکهای آن حضور داشته و هویت منحصربهفردی به شهر بخشیده است. از همین رو، این عنصر به عنوان نشانهای از تداوم، رشد و تغییر فصلها انتخاب شد.
ترکیببندی پوسترها بر پایهی صفحهای شطرنجی با ۴۲ خانه شکل گرفته که به چهلودومین دوره جشنواره اشاره دارد. در مرکز هر خانه، فلشهایی به سوی متن و تصویر نشانه رفتهاند که حسی از حرکت و جستوجو را منتقل میکند و با شعار کلی جشنواره یعنی «در جستوجوی...» همخوانی دارد.
• پوستر اصلی: جستوجو
استفاده از برگ سبز چنار به عنوان هویت اصلی بصری جشنواره.
رنگ سبز نشانهی جوانی، رویش و آغاز است؛ استعارهای از انرژی فیلمسازان جوان و نگاه آنها به افقهای نوظهور.
• پوسترهای بخشهای جنبی
- در جستوجوی حقیقت ـ فیلم کوتاه مستند
برگ زرد با سه لایهی همپوشان و کمی جابهجا.
این جابهجایی و لغزشها یادآور ماهیت مستند است: ناپایدار، ناگهانی و برگرفته از واقعیت خام.
- در جستوجوی خیال ـ فیلم کوتاه پویانمایی
برگ آبی به عنوان رنگ خیال و رویا.
برگ بهصورت افقی لغزیده است که حرکت قابها و پویایی در انیمیشن را تداعی میکند.
- در جستوجوی تجربه ـ فیلم کوتاه تجربی
برگ ارغوانی/مجنتا که بهصورت وارونه قرار گرفته است.
این وارونگی نشانهای از تجربهگرایی، شکستن قواعد و جستوجوی فرمهای تازه است.
- در جستوجوی زندگی ـ فیلم کوتاه داستانی
برگ بنفش که از رویهمنشینی نامنظم سه برگ در حال محو شدن شکل گرفته است.
این فرم استعارهای از روایتهای چندلایه و تغییرپذیر داستانی است.
در طراحی تایپوگرافی فارسی و لاتین، تلاش شده از حروفی ساده و سبک استفاده شود تا نگاه مخاطب بر تصویر متمرکز بماند و متن تنها نقش همراهیکننده و متوازنکننده داشته باشد.
جمعبندی
این مجموعه با الهام از نمادهای شهری و فرهنگی تهران و در ارتباط مستقیم با مفهوم جستوجو، هویت بصری یکپارچهای برای جشنواره و بخشهای جانبی آن شکل داده است. تغییر رنگ و فرم برگها در هر پوستر، هویت مستقل هر بخش (حقیقت، زندگی، خیال و تجربه) را نشان میدهد و در عین حال پیوند آنها را با پوستر اصلی حفظ میکند.