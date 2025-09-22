وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: بر اساس گزارش رسمی دولت، شاخص‌های گردشگری در شهریورماه به شرایط عادی بازگشته و روند مثبتی را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بیست‌ویکمین نشست شورای راهبردی این وزارتخانه با اشاره به اهمیت صیانت از میراث تمدنی کشور، فرونشست زمین را یکی از جدی‌ترین چالش‌های ملی دانست و گفت: فرونشست، دیگر یک مسئله ساده یا صرفاً تهدید نیست. با گزارشی که به دولت ارائه شد، خوشبختانه اراده جمعی برای مقابله با این بحران در حال شکل‌گیری است و ما با همکاری همه دستگاه‌ها می‌توانیم این تهدید را به فرصت برای تقویت انسجام ملی تبدیل کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه به ضرورت برگزاری جشنواره‌های ملی ایران اشاره کرد و آن را فرصتی برای تقویت نشاط و غرور ملی دانست و افزود: این جشنواره‌ها باید نشاط‌آفرین، غرورآفرین و هویت‌ساز باشند تا جامعه، به‌ویژه نسل جوان، احساس یگانگی و افتخار به ایران کند. ایرانیت و اسلامیت دو بال هویتی ما هستند که در هم تنیده‌اند و جدایی‌پذیر نیستند. ما مصمم هستیم در نیم‌سال دوم، ۳۱ جشنواره استانی با محوریت عناوینی همچون «ایران من» و «ایرانی زیبا» برگزار کنیم و ظرفیت‌های جدید فرهنگی و اجتماعی را فعال سازیم.

صالحی‌امیری با بیان اینکه شورا‌های راهبردی استانی تاکنون در چهار استان شکل گرفته‌اند، تصریح کرد: این شورا‌ها با حضور معین‌های استانی باید به نمایندگان واقعی مسائل هر استان در سطح ملی تبدیل شوند و راهکار‌های عملیاتی ارائه دهند. این اقدام، بخشی از رویکرد کلان ما در توسعه حکمرانی فرهنگی و گردشگری کشور است.

وی همچنین به ظرفیت‌های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد از جمله کیش، انزلی و قشم ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه گردشگری دارند. باید این ظرفیت‌ها به شکل عادلانه و هم‌افزا در کل کشور توزیع شود تا همه استان‌ها از منافع توسعه بهره‌مند شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه خبر خوشی را درباره منابع مالی جدید اعلام کرد و افزود: با حمایت دولت، شش هزار میلیارد تومان منابع از محل تبصره ۱۵ برای اشتغال روستایی و کارگاه‌های کوچک اختصاص یافته و در حال جذب منابع جدید نیز هستیم. این تحولات می‌تواند منشأ تغییرات بزرگ در زیرساخت‌های گردشگری کشور باشد.

او با اشاره به بازگشت رشد گردشگری کشور پس از رکود خرداد تا مردادماه و در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: بر اساس گزارش رسمی دولت، شاخص‌های گردشگری در شهریورماه به شرایط عادی بازگشته و روند مثبتی را آغاز کرده است. استان‌های خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، شیراز و آذربایجان شرقی در این بازگشت پیشرو بوده‌اند و این دستاورد حاصل همت مشترک ملی است.

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر ضرورت بازنمایی این فرهنگ برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ این هفته نماد هویت، غیرت و شرافت ملی ماست. ما باید با مسئولیت‌پذیری و خلاقیت فرهنگی، این میراث معنوی را برای نسل‌های آینده بازتولید کنیم. در اینجا به همه شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه ادای احترام می‌کنیم و امیدواریم مهمان سفره الهی باشند.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: گردشگری ایران ، وزارت میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
تاسیس «موزه جنگِ ۱۲ روزه» تصویب شد
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی:
طرح جدیدی برای حمایت از سفرهای ارزان داخلی در حال پیگیری است
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی؛
برگزاری ۴۰۰ برنامه در کشور به مناسبت هفته گردشگردی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگاهی به گیشه تئاتر/ «بر زمین می‌زندش» ۸ میلیارد فروخت
مجید صالحی مجوز فیلم دومش را گرفت
تاسیس «موزه جنگِ ۱۲ روزه» تصویب شد
برنامه‌های متنوع تلویزیون برای بازگشایی مدارس
روایت‌هایی از نبوغ نوجوانان ایران در مستند زنگ امید
تولید بیش از ۱۰۰ مستند رادیویی در حوزه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه/ مقاومت مردم محاسبات دشمن را درهم شکست
پاییز جدول پخش تماشا را تازه کرد
نقاشان پیشکسوت، «سبز و سپید و سرخ» را روایت کردند
اسامی آثار بلند داستانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد
سه کتابِ مجموعه «در جنگ چه گذشت؟» منتشر شد
آخرین اخبار
صالحی‌امیری: گردشگری ایران دوباره مسیر رشد را آغاز کرده است
برای نتیجه صلح نیازمند همکاری عمیق هنرمندان هستیم/هنر زبانی گویا در همه عرصه‌ها است
پوستر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رونمایی شد
سه کتابِ مجموعه «در جنگ چه گذشت؟» منتشر شد
لزوم توجه بیشتر سینما به زندگی جانبازان دفاع مقدس + فیلم
تاسیس «موزه جنگِ ۱۲ روزه» تصویب شد
«چهل شاهد» در قاب شبکه دو؛ روایت زندگی و شهادت شهید حسن باقری
مجید صالحی مجوز فیلم دومش را گرفت
روایت‌هایی از نبوغ نوجوانان ایران در مستند زنگ امید
نقاشان پیشکسوت، «سبز و سپید و سرخ» را روایت کردند
نگاهی به گیشه تئاتر/ «بر زمین می‌زندش» ۸ میلیارد فروخت
پاییز جدول پخش تماشا را تازه کرد
برنامه‌های متنوع تلویزیون برای بازگشایی مدارس
اسامی آثار بلند داستانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد
تولید بیش از ۱۰۰ مستند رادیویی در حوزه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه/ مقاومت مردم محاسبات دشمن را درهم شکست
رونمایی از فیلم مشترک ایران و تاجیکستان/ جبلی: «یاد یار مهربان» رودکی مردم دو کشور را به هم پیوند می‌زند
بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس آزاد و رایگان است
حال قلقلی رو به بهبودی است