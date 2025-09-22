اداره تجارت بین‌الملل آمریکا گزارش داد که به دلیل سیاست‌هایی که این کشور در پیش گرفته، تعداد دانشجویان بین‌الملل آمریکا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تعداد دانشجویان بین‌المللی که با ویزا به آمریکا وارد شده‌اند، در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته و به کمی بیش از ۳۱۳۰۰۰ نفر رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است.

بلومبرگ روز دوشنبه با استناد به داده‌های اداره تجارت بین‌الملل آمریکا گزارش داد که بیشترین کاهش مربوط به دانشجویان آسیایی است که معمولا بیشترین سهم از ورود دانشجویان را تشکیل می‌دهند. تعداد آنها ۲۴ درصد کاهش یافته و به ۱۹۱۰۰۰ نفر رسیده است. دانشجویان هندی ۴۵ درصد و دانشجویان چینی ۱۲ درصد کاهش یافته‌اند.

زوزانا سیپلا ووتسون، معاون مدیر آموزش عالی و مهاجرت در اتحادیه روسای دانشگاه‌های آمریکا، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، نه تنها بر دانشگاه‌ها و دانشجویان - چه بین‌المللی و چه آمریکایی - بلکه بر کل اقتصاد آمریکا تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.»

انجمن متخصصان بین‌المللی آموزش تخمین می‌زند که جریان دانشجویان جدید از خارج از کشور به آمریکا می‌تواند در پاییز ۴۰ درصد کاهش یابد و منجر به ضرر تقریبا ۷ میلیارد دلاری برای دانشگاه‌های آمریکایی شود.

سال تحصیلی گذشته، دانشجویان بین‌المللی تقریبا ۴۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کردند و از نزدیک به ۴۰۰۰۰۰ شغل حمایت کردند.

این آژانس خاطرنشان می‌کند که این کاهش همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، از جمله بازنگری در سیستم ویزای H-۱B که شامل هزینه درخواست جدید ۱۰۰۰۰۰ دلاری بود، رخ داده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: دولت آمریکا ، دانشجویان بین الملل
