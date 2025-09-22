باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی درباره پاداش قهرمانان کشتی، گفت: بر اساس آیین‌نامه موجود، پاداش‌های قهرمانی جهان برای قهرمانان مشخص است و در اسرع وقت با حضور رئیس‌جمهور محترم و محبوب، از این قهرمانان تقدیر و تشکر خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشن ملی کشتی خبر داد و اظهار داشت: جشن قهرمانی این افتخارآفرینان فردا شب (ساعت ۲۰) در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. این جشن با همکاری وزارت ورزش، شهرداری و مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود تا از ملی‌پوشان قهرمان کشتی تقدیر شود.

منبع: ایرنا