پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ تجلیل باشکوه از قهرمانان کشتی جهان‌

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، گفت: به پاس رشادت‌های بی‌همتای مردان غیور این مرز و بوم که پرچم ایران را در جهان برافراشتند، میزبان ملت ایران در مراسمی پرشکوه برای سپاس از قهرمانان کشتی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، از برگزاری مراسمی با شکوه برای تجلیل از قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران با عنوان جشنی برای ایران خبر داد.

 توکلی‌زاده با بیان این که این افتخارآفرینی موجی از شادی و سرافراری را برای ملت ایران به ارمغان آورده است، اظهار داشت: این مراسم پرشکوه روز سه‌شنبه، اول مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰ در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده میهمانان در این آیین افزود: در این مراسم، چهره‌های بلندپایه کشوری، هنرمندان نام‌آشنا، پیشکسوتان و اسطوره‌های ورزش ایران و خانواده بزرگ کشتی کشور گرد هم خواهند آمد تا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این ورزشکاران غیور که نام ایران را در عرصه جهانی پرآوازه کردند، سپاسگزاری شود. 

معاون شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری تهران همه توان و امکانات خود را به کار بسته است تا این آیین سپاس، شایسته همت بلند و مردانگی این پهلوانان باشد. برآنیم تا در کنار قدردانی رسمی، فضایی سرشار از غرور ملی و شادی برای هموطنان فراهم آوریم.

توکلی‌زاده در پایان از همه مردم ایران، به‌ویژه شهروندان تهرانی، دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، پشتیبانی و مهر خود را به قهرمانان ملی کشور نشان دهند و پیام یکپارچگی و سپاس ملت ایران را به گوش آنان برسانند.

منبع: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، کشتی قهرمانی
خبرهای مرتبط
شهردار تهران:
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
اکران تصاویر قهرمانان کشتی فرنگی در سطح شهر
اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
آخرین اخبار
پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ تجلیل باشکوه از قهرمانان کشتی جهان‌
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت