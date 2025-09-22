پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ تجلیل باشکوه از قهرمانان کشتی جهان‌

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، از برگزاری مراسمی با شکوه برای تجلیل از قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران با عنوان جشنی برای ایران خبر داد.

توکلی‌زاده با بیان این که این افتخارآفرینی موجی از شادی و سرافراری را برای ملت ایران به ارمغان آورده است، اظهار داشت: این مراسم پرشکوه روز سه‌شنبه، اول مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰ در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده میهمانان در این آیین افزود: در این مراسم، چهره‌های بلندپایه کشوری، هنرمندان نام‌آشنا، پیشکسوتان و اسطوره‌های ورزش ایران و خانواده بزرگ کشتی کشور گرد هم خواهند آمد تا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این ورزشکاران غیور که نام ایران را در عرصه جهانی پرآوازه کردند، سپاسگزاری شود.

معاون شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری تهران همه توان و امکانات خود را به کار بسته است تا این آیین سپاس، شایسته همت بلند و مردانگی این پهلوانان باشد. برآنیم تا در کنار قدردانی رسمی، فضایی سرشار از غرور ملی و شادی برای هموطنان فراهم آوریم.

توکلی‌زاده در پایان از همه مردم ایران، به‌ویژه شهروندان تهرانی، دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، پشتیبانی و مهر خود را به قهرمانان ملی کشور نشان دهند و پیام یکپارچگی و سپاس ملت ایران را به گوش آنان برسانند.

منبع: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران