چین سفر یک نماینده کنست اسرائیل به تایوان را محکوم کرده و آن را نقض اصل «چین واحد» و عامل تنش در روابط چین و اسرائیل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین سفر یک مقام رژیم تروریستی اسرائیل به تایوان را به شدت محکوم کرد و بواز توپوروفسکی، عضو کنست و رئیس گروه دوستی پارلمانی اسرائیل و تایوان، را فردی دردسرساز توصیف و او را به تضعیف روابط دوجانبه بین چین و اسرائیل متهم کرد.

توپوروفسکی سه‌شنبه گذشته در تایپه با ویلیام لای چینگ-ته، رهبر تایوان، دیدار کرد که از پارلمان رژیم تروریستی اسرائیل به خاطر «حمایت قوی از مشارکت بین‌المللی تایوان» تشکر کرد.

سفارت چین در رژیم تروریستی اسرائیل به این سفر واکنش نشان داد و اظهار داشت که توپوروفسکی، عضو حزب یش آتید اسرائیل، بار‌ها و آشکارا سیاست «چین واحد» را نقض کرده است.

سفارت چین اظهار داشت که «اظهارات و اقدامات توپوروفسکی به شدت بنیان سیاسی روابط چین و اسرائیل را تضعیف می‌کند و به عاملی دردسرساز برای توسعه سالم روابط دوجانبه تبدیل شده است.»

سخنگوی سفارت افزود که اعتبار سیاسی توپوروفسکی «کاملاً از بین رفته است» و او را فاقد صلاحیت نمایندگی دیگران توصیف کرد.

این سخنگو به توپوروفسکی هشدار داد: «ما از او می‌خواهیم که خود را با این باور که می‌تواند بدون پرداخت هزینه به منافع اصلی چین و احساسات ملی مردم چین آسیب برساند، فریب ندهد. اگر او از لبه پرتگاه خود را متوقف نکند، خرد خواهد شد.»

این دومین سفر توپوروفسکی به تایوان در سال جاری است و او در ماه آوریل با چیائو پی-خیم، معاون رئیس جمهور تایوان، دیدار کرده بود.

سفارت چین در آن زمان به این دیدار پاسخ داد و سیاستمدار اسرائیلی را به «سخنان و اقدامات نادرست» در مورد مسئله تایوان متهم کرد و از او خواست که «تصمیم درست را بگیرد و از ایستادن در سمت اشتباه تاریخ خودداری کند.»

این سفارت همچنین پس از امضای بیانیه حمایت توپوروفسکی و چند عضو کنست از مشارکت تایوان در سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی، اعتراض رسمی خود را به اسرائیل اعلام کرد.

شایان ذکر است که پیش از این رژیم اشغالگر اسرائیل در بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک با چین، تایوان را بخشی از چین دانسته بود.

منبع: المیادین

