محمد الجولانی، رئیسجمهور موقت سوریه روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. این دیدار در حالی صورت میگیرد که دمشق تلاشهای خود را برای ترسیم مسیری جدید پس از کناره گیری بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه دنبال میکند.
روبیو و الجولانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر ملاقات کردند، جایی که الجولانی اولین رئیسجمهور سوری خواهد بود که در طول بیش از ۶۰ سال گذشته در این نهاد سخنرانی میکند.
الجولانی در ابتدای روز دوشنبه، بار دیگر خواستار آن شد که کنگره آمریکا تحریمهای قانون سزار علیه سوریه را لغو کند.
پیشتر، رئیس جمهور موقت سوریه، در جریان شرکت خود در اجلاس کنکوردیا که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، اظهار داشت: «سوریه به یک زندگی جدید نیاز دارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تحریمهای اعمال شده بر آن را لغو کرده است، اما کنگره باید برای لغو دائمی آنها اقدامات بیشتری انجام دهد.»
منبع: رویترز