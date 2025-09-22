درپی توافق شرکت آمریکایی اوبر با یک شرکت اسرائیلی حامیان فلسطین خواستار تحریم و بایکوت اوبر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت آمریکایی اوبر پس از اعلام قرارداد دهها میلیون دلاری با فلایترکس، یک شرکت تحویل پهپادی اسرائیلی، با یک کمپین تحریم گسترده مواجه شده است.
به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، هدف از همکاری بین شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی، ادغام خدمات فلایترکس در اوبر است که امکان خدمات تحویل سریعتر و پایدارتر را به ویژه در شهرهای شلوغ فراهم میکند.
این روزنامه گزارش داد که اوبر قصد دارد اولین آزمایشهای عملیاتی این سرویس را قبل از پایان سال ۲۰۲۵ در چندین شهر آمریکا آغاز کند. مرحله اولیه بر تحویل مواد غذایی و کالاهای مصرفی متمرکز خواهد بود و بخشهای دیگر بعدا گسترش خواهند یافت.
این همکاری بسیاری از فعالان و حامیان فلسطین را خشمگین کرده است، که مخالفت شدید خود را با حمایت شرکت آمریکایی از رژیم تروریستی اسرائیل، که دو سال است جنگ نابودی را علیه نوار غزه آغاز کرده است، ابراز کردهاند.
با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه مرتکب نسلکشی، از جمله قتلعام، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری شده است و تمام درخواستهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.
این نسلکشی ۶۵۳۴۴ شهید و ۱۶۶۷۹۵ زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن بودند و قحطی جان ۴۴۲ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک را گرفت.
انجمن جهانی انصار النبی (یک سازمان جامعه مدنی که به تحریم میپردازد) از طریق یک پوستر تبلیغاتی خواستار تحریم اوبر شد و خاطرنشان کرد که توافقی که منعقد کرده است، «همکاری با اشغالگر» است.
پوستر تبلیغاتی این انجمن شعار «هر سفر با اوبر، تامین مالی اشغالگران است» را بر خود داشت و هشتگ #بایکوتاوبر را به همراه داشت.
محمد الصغیر، دبیرکل این تشکیلات، در حساب کاربری خود در پلتفزم ایکس نوشت: «اوبر را تحریم کنید و نگذارید پولتان ابزاری برای کمک به اشغالگران و وسیلهای برای کشتن برادرانتان در غزه شود!»
منبع: آناتولی