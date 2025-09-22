درپی توافق شرکت آمریکایی اوبر با یک شرکت اسرائیلی حامیان فلسطین خواستار تحریم و بایکوت اوبر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ مینا عظیمی - شرکت آمریکایی اوبر پس از اعلام قرارداد ده‌ها میلیون دلاری با فلایترکس، یک شرکت تحویل پهپادی اسرائیلی، با یک کمپین تحریم گسترده مواجه شده است.

به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، هدف از همکاری بین شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی، ادغام خدمات فلایترکس در اوبر است که امکان خدمات تحویل سریع‌تر و پایدارتر را به ویژه در شهر‌های شلوغ فراهم می‌کند.

این روزنامه گزارش داد که اوبر قصد دارد اولین آزمایش‌های عملیاتی این سرویس را قبل از پایان سال ۲۰۲۵ در چندین شهر آمریکا آغاز کند. مرحله اولیه بر تحویل مواد غذایی و کالا‌های مصرفی متمرکز خواهد بود و بخش‌های دیگر بعدا گسترش خواهند یافت.

این همکاری بسیاری از فعالان و حامیان فلسطین را خشمگین کرده است، که مخالفت شدید خود را با حمایت شرکت آمریکایی از رژیم تروریستی اسرائیل، که دو سال است جنگ نابودی را علیه نوار غزه آغاز کرده است، ابراز کرده‌اند.

با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه مرتکب نسل‌کشی، از جمله قتل‌عام، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری شده است و تمام درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.

این نسل‌کشی ۶۵۳۴۴ شهید و ۱۶۶۷۹۵ زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن بودند و قحطی جان ۴۴۲ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک را گرفت.

انجمن جهانی انصار النبی (یک سازمان جامعه مدنی که به تحریم می‌پردازد) از طریق یک پوستر تبلیغاتی خواستار تحریم اوبر شد و خاطرنشان کرد که توافقی که منعقد کرده است، «همکاری با اشغالگر» است.

پوستر تبلیغاتی این انجمن شعار «هر سفر با اوبر، تامین مالی اشغالگران است» را بر خود داشت و هشتگ #بایکوت‌‌اوبر را به همراه داشت.

محمد الصغیر، دبیرکل این تشکیلات، در حساب کاربری خود در پلتفزم ایکس نوشت: «اوبر را تحریم کنید و نگذارید پولتان ابزاری برای کمک به اشغالگران و وسیله‌ای برای کشتن برادرانتان در غزه شود!»

منبع: آناتولی

برچسب ها: بایکوت اسرائیل ، تحریم اسرائیل
خبرهای مرتبط
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
شکاف عمیق در اتحادیه اروپا بر سر تحریم اسرائیل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
آخرین اخبار
مکرون: فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد/ در خصوص فلسطین نباید تعلل کرد
آغاز کنفرانس راه حل دو دولتی در سازمان ملل
اتهام‌زنی مقام سابق ارمنستان به پاشینیان
ترامپ در سازمان ملل با سران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد
آمریکا و قزاقستان قرارداد تاریخی ۴ میلیارد دلاری راه‌آهن امضا کردند
توافق آمریکا و تیک‌تاک برای چگونگی ذخیره داده‌های آمریکایی‌ها
موجی از تحریم‌ها علیه اوبر پس از همکاری با شرکتی اسرائیلی
جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان در مشهد + فیلم
چین سفر نماینده کنست اسرائیل به تایوان را محکوم کرد
دیدار الجولانی با روبیو در نیویورک
کاهش ۱۹ درصدی تعداد دانشجویان بین‌المللی در آمریکا
ادعای لندن درباره آمادگی ناتو برای رویارویی با روسیه
آمریکا ممکن است به زودی کل دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کند
الجولانی: به دنبال جلوگیری از جنگ با اسرائیل هستیم
واکنش ترامپ به آموزش غیرنظامیان در ونزوئلا: این یک تهدید بسیار جدی است
اسیر اسرائیلی: روز‌های پایانی ما نزدیک است
انتقاد مقام روس از «تفکر گله‌وار» اروپا
آلبانیزی: ادعای اسرائیل درباره انتظار برای آتش‌بس «غیرواقعی» است
نماینده آمریکا: اسرائیل در لبنان خواهند ماند
سنگاپور مقامات گروه‌های صهیونیست در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم می‌کند
تعطیلی دو بیمارستان دیگر در غزه
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
انگلیس باید برای پایان نسل کشی در غزه به اسرائیل فشار بیاورد
سواستفاده باکو از شورشیان سودان برای ارسال سلاح به اوکراین
انفجار در بازار آنتالیا؛ یک کشته و سه زخمی
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد