باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر امروز -دوشنبه ۳۱ شهریورماه- با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هستهای، هرگونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیتپذیری طرفهای مقابل و توقف زیادهخواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانست.
مدیرکل آژانس نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس بهویژه تفاهم قاهره، بر ضرورت تلاش همه طرفهای ذیربط برای استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرد.